ميسي يثير الجدل بـ «الأعمال الخيرية»!



دبي (الاتحاد)

تحول ليونيل ميسي نجم برشلونة، إلى حديث العالم، بعدما تبرع بالحذاء الذهبي الأغلى، والذي سجل به 644 هدفاً، للأعمال الخيرية، وعقد صفقة 50 ألف جرعة لقاح كورونا من الصين، مقابل 3 قمصان تحمل توقيعه، لتطعيم اللاعبين في كوبا أميركا، إلا أنها صفقة مثيرة للجدل.

وطرحت دار «كريستيز» حذاء ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجل به الرقم القياسي من الأهداف كلاعب في نادٍ واحد «644 هدفاً»، في مزاد افتراضي، من أجل مشروع الفن والصحة في مستشفى ببرشلونة.

ليونيل ميسي يتبرع للأعمال الخيرية

الحذاء الذي أحرز به ميسي الهدف القياسي مع برشلونة



وأعلنت دار المزادات أن ميسي تبرع بالحذاء إلى المتحف الوطني للفن في كتالونيا، وقرر الجانبان معاً عرضه في مزاد خيري، وتخصص إيراداته لمصلحة مشروع الفن والصحة بمستشفى في برشلونة، وسيقام المزاد عبر موقع «www.christies.com» من 19 إلى 30 أبريل الجاري.

وقال ميسي: تحقيق الرقم القياسي بتسجيل 644 هدفاً مع نفس النادي جعلني سعيداً، ولكن الأهم هو إمكانية مساعدة الأطفال المرضى الذين يناضلون للحصول على الشفاء، ونتمنى أن يسلط هذا المزاد الضوء على المبادرة الاستثنائية، وأود شكر الجميع على دعمه لهذه القضية.



وأحرز ليونيل ميسي «33 عاماً» بهذا الحذاء هدفه رقم 644 بقميص برشلونة، في مرمى مضيفه بلد الوليد 3-0، وذلك في إطار «الجولة 15» من الدوري الإسباني لكرة القدم.

في الوقت الذي قدم ميسي مساعدة في الحصول على 50 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد من الصين، لتطعيم جميع لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية، قبل بطولة «كوبا أميركا»، وهي صفقة مثيرة للجدل كونها تخص اللاعبين دون بقية السكان.

وتم تأمين الصفقة مع شركة الأدوية الصينية «سينوفاك»، بعد أن تبرع ميسي بثلاث قمصان له موقعة بخط يده، وتستخدم اللقاحات الصينية في تطعيم لاعبي كرة القدم في أميركا الجنوبية، قبل انطلاق بطولة «كوبا أميركا» التي تقام بين 13 يونيو و10 يوليو المقبلين في الأرجنتين وكولومبيا.

وكتب جونزالو بيلوسو المسؤول في اتحاد كرة القدم بأميركا الجنوبية على حسابه في «تويتر»: أعرب مديرو سينوفاك عن إعجابهم باللاعب ليونيل ميسي الذي أرسل 3 قمصان من أجلهم.