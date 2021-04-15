«كورونا» يضرب هيرتا برلين

برلين (د ب أ)

أعلن هيرتا برلين الألماني إصابة مدربه بال دارداي ومساعد المدرب أدمير حمزاجيتش والمهاجم دودي لوكيباكيو بفيروس كورونا المستجد، وخضع الثلاثي للعزل المنزلي، وقال النادي في بيان: «لا يعاني أي منهم من الأعراض»، مضيفاً أن اندريس نوندورف المدرب المساعد، تم تصنيفه على أنه مخالط من الدرجة الأولى وتم عزله هو أيضاً. ويعتقد هيرتا برلين أن بإمكانه خوض مباراته أمام ماينز المهدد بالهبوط يوم الأحد المقبل رغم حالات الإصابة بالعدوى، ويتولى مدير الكرة أرني فريدريتش مسؤولية تدريب الفريق مؤقتاً لحين تعافي دارداي.