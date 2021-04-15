105 لاعبات في بطولة المدرسة الإماراتية للكاراتيه

دبي (الاتحاد)

اختتمت النسخة الأولى من منافسات بطولة المدرسة الإماراتية للكاراتيه للطالبات كاتا «أون لاين» التي نظمها اتحاد الرياضة المدرسية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 105 لاعبات من 33 مدرسة وتنافست المشاركات في 7 مسابقات «كاتا فردي» أونلاين بواسطة فيديوهات حديثة مسجلة للطالبات في أماكن التدريب أو أماكن أخرى مناسبة لتصوير طبقاً للشروط الفنية الموضوعة ووفقاً لقانون التحكيم الدولي.

واشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها تنظيمياً وفنياً، وقال إن ارتفاع المستوى يؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة، موجهاً الشكر للاعبات وحكام البطولة واللجنة المنظمة للبطولة المكونة من الخبير محمد عباس المشرف الفني العام والخبير هشام سري المدير الفني للبطولة وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات و6 من الحكام الدوليين بلجنة الحكام جابر الزعابي ومحمد عزازي ومحمد بلحسن، بالإضافة للحكام الدوليين عبد الله عيسى وانس المناصير وامينة داشتي.

كما أشاد بالطريقة المبتكرة من لجنة حكام البطولة بعرض فيديوهات اللاعبات وتقييم الحكام لأداء اللاعبات ورفع الدرجات لهن في توقيت واحد ومشاهدة واحدة لها كالتحكيم في البطولات الدولية ولكن بطريقة أونلاين.