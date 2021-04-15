مباراتان في نصف نهائي كأس رئيس الدولة للطائرة

دبي (الاتحاد)

تكشف مواجهتا الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، عن طرفي نهائي الموسم الحالي 2020- 2021، حيث يلتقي بني ياس بمنافسه شباب الأهلي في التاسعة والنصف مساء الغد على صالة نادي العين، فيما يلعب في التوقيت ذاته العين والجزيرة على ملعب صالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

وحجزت الأندية الأربعة مقاعدها في نصف نهائي، بعدما تخطى العين منافسه الظفرة بالفوز 3-0، وأطاح الجزيرة منافسه النصر «بطل الدوري» بالفوز 3-1، فيما تأهل بني ياس على حساب حتا 3-0، وشباب الأهلي بالتفوق على منافسه الوصل بالنتيجة ذاتها.

وتمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة خامس مسابقات الموسم الحالي لاتحاد الطائرة، بعدما توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بتفوقه على منافسه الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة.