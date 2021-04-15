ماركيز.. سر «الثقة المنعدمة»!

(رويترز)

فاز مارك ماركيز ببطولة العالم للدراجات النارية ست مرات، لكنه أقر بأنه يشعر بقلق شديد قبل سباق جائزة البرتغال الكبرى مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيشهد عودته للمنافسات للمرة الأولى، منذ تعافيه من حادث تصادم أنهى موسمه مبكراً العام الماضي.

وتعرض ماركيز «28 عاماً» لكسر في الذراع في الجولة الافتتاحية للموسم الماضي في خيريس بإسبانيا في يوليو، وخضع بعدها لثلاث عمليات جراحية، ولم يشارك بعد ذلك في أي سباق طوال العام.

كما غاب متسابق فريق ريبسول هوندا عن تجارب واختبارات ما قبل الموسم، وعن أول جولتين من موسم 2021.

وقال ماركيز للصحفيين «ثقتي في نفسي ليست مرتفعة حالياً، يجب أن أبدأ خطوة بخطوة، أشعر بالفعل بالتوتر والقلق الشديد، ولكن الطاقم الياباني للفريق حفزني ونصحني بالتخلي عن القلق، حيث لم يضع الفريق أي هدف لي من هذا السباق،

وعدم المشاركة في قطر، كان قراراً صعباً، لأني كنت جاهزاً، ولكن ليس بنسبة مائة في المائة.

ورحب الإسباني مافريك بينياليس متسابق ياماها، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب العام، بعودة مواطنه ماركيز للمنافسات بعد غياب تسعة أشهر.

وقال بينياليس الذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم في قطر «الابتعاد عن السباقات لمدة عام أمر صعب جداً على أي متسابق، متعتنا الوحيدة في الحياة ركوب الدراجة النارية، نتنافس في السباقات، لكن بعيداً عن الحلبات تربطنا علاقة طيبة، ومن الرائع وجود كل المتسابقين في البطولة».