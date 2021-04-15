«الليجا».. «الحرب المفتوحة» على «المسرح العجوز»!

مدريد (الاتحاد)

أصبح الدوري الإسباني لكرة القدم مسرحاً لـ «حرب مفتوحة» على مسرح «القارة العجوز»، مقارنة ببقية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ومع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم، فإن القتال على اللقب على أشده ومتقارب بين ثلاثة متنافسين، أتلتيكو مدريد «67 نقطة»، ريال مدريد «66 نقطة»، وبرشلونة «65 نقطة»، كما أن إشبيلية يملك فرصة المنافسة على اللقب حسابياً، وله 61 نقطة في المركز الرابع، وتكافح هذه الفرق بأقصى طاقتها في كل جولة، ويمكن أن يحدث أي شيء حتى نهاية الموسم، وسط مشاعر الجماهير واللاعبين بالتوتر والشغف في المباريات النهائية للموسم المذهل.

وجاءت نتائج الجولة الماضية، بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو 2-1على برشلونة، وتعادل أتلتيكو مدريد 1-1 مع ريال بيتيس آخر الأمثلة، بأن الموسم مفتوح على كافة الاحتمالات ومثير للغاية، من دون غيره بباقي الدوريات الأوروبية.

في إنجلترا، سيطر مانشستر سيتي على الصدارة، ويتقدم حالياً بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد، الذي بدوره يتقدم بفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي. و

في «البوندسليجا» في ألمانيا، فإن بايرن ميونخ في طريقه لتحقيق اللقب للمرة التاسعة على التوالي، حيث يتقدم بفارق 5 نقاط عن لايبزج.

وفي إيطاليا فإن الإنتر على وشك إنهاء سيطرة يوفنتوس على اللقب في آخر تسع سنوات، حيث يتقدم الإنتر بفارق 11 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن «السيدة العجوز».

ويبدو السباق متقارباً في الدوري الفرنسي، رغم تقدم ليل في الصدارة بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان مع تبقي ست جولات على النهاية، فإنه لا يمكن أن يضاهي أي من الدوريات الكبرى الإثارة والتنافسية الموجود في «الليجا» هذا الموسم.

لا يزال هناك العديد من المباريات البارزة التي ستقام في الدوري الإسباني خلال الجولات الثماني المتبقية، والتي تجعل المشجعين من جميع أنحاء العالم ملتصقين بشاشاتهم لمعرفة من يصبح بطل إسبانيا، مثل بلباو ضد أتلتيكو، وأتلتيكو ضد ريال سوسيداد، وبلباو ضد ريال مدريد، وريال مدريد مع فياريال، فالنسيا مع برشلونة، وفياريال مع برشلونة، بالإضافة إلى ما ستكون مباراة سوبر وملحمية في الجولة 35 ، ذلك في نهاية الأسبوع الذي يلتقي فيه الأربعة الأوائل ضد بعضهم البعض، بلقاء برشلونة مع أتلتيكو، وريال مدريد مع إشبيلية. هذا الوضع مع الكثير من المساواة، هو علامة التطور المستمر الذي حدث في الدوري الإسباني على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت التنافسية إحدى السمات المميزة للمسابقة.

المسافة بين جميع الفرق ليست كبيرة كما كانت من قبل، حيث لا توجد ضربات هائلة أو أبطال الدوري الذين تمكنوا من الوصول إلى 100 نقطة، بدلاً من ذلك، كل فريق قادر على هزيمة كل فريق آخر في أي وقت من الموسم، هذا هو نتيجة التوزيع الأكثر عدلاً للجوائز المالية والاستقرار المالي للأندية، وهما مبادرتان طبقتهما «الليجا» منذ عدة سنوات حتى الآن من خلال مبادرات الرقابة الاقتصادية في الدوري والبيع المركز للحقوق السمعية والبصرية.

نشر مركز الدراسات الرياضية السويسري مؤخراً دراسة أوضحت أن الدوري الإسباني هو الأكثر تنافسية بين جميع البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، وبفضل هذا، يتمكن المشجعون من الاستمتاع حقاً بالجولات الثمانية الحاسمة الأخيرة. القوة التنافسية في الدوري الإسباني ليست فقط في صدارة الترتيب، ولكنها أمر موجود في جميع أنحاء جدول الترتيب، على سبيل المثال، في التنافس لحجز المقاعد المؤهلة إلى آخر مقعدين في البطولات الأوروبية، حيث يتساوى ريال سوسيداد وريال بيتيس برصيد 47 نقطة وخلفهما مباشرة فياريال برصيد 46 نقطة في المراكز من الخامس إلى السابع.

وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بالصراع في الأسفل، حيث تهدف الفرق إلى البقاء خارج المراكز الثلاثة الأخيرة لتجنب الهبوط، يبدو أنه سيكون هناك ستة فرق في المعركة، وهي خيتافي «30 نقطة»، ويسكا «27 نقطة»، بلد الوليد «27 نقطة»، إلتشي «26 نقطة»، ديبورتيفو ألافيس «24 نقطة»، وإيبار «23 نقطة»، بفارق 7 نقاط فقط بين أصحاب المراكز من الـ 15 إلى 20 .





