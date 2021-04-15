البادل تنس.. ترسم سيناريو «الثامنة» في «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

دشنت بطولة البادل تنس فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 29 أبريل الجاري، وجاءت ضربة البداية مثيرة بانطلاق مباريات الدور الأول التي شهدت 3 مواجهات، كان أبرزها فوز الأب دين ماكفارلان وابنه ماثيو إلى الدور الثاني في الفئة الذهبية، والذي جاء على حساب الثنائي ايريك سواريز وديفيد رودريجو بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-0، وجاءت المباراة سريعة من جانب الثنائي دين وماثيو ماكفارلان، بفضل استعداداتهما الجيدة للبطولة، وهي أولى ظواهر النسخة الجديدة من البطولة. وفي الفئة البرونزية، تأهل الثنائي المكون من توماس بينارويا وحازم شيش في المباراة الأولى إلى الدور الثاني، بعدما تغلبا على الثنائي المكون من عمر علي وسعيد مطر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و2-6 و4-6.

وفي المباراة الثانية حجز علي محمد أهلي وحمد إسماعيل أهلي بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب فاكير تكسيرا وجواو موراييس بمجموعتين دون رد 7-5 و6-2. وأكد حسن المزروعي مدير الدورة أنه مع بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات، ومع ضمان وجود إجراءات احترازية في الحياة اليومية، فقد درست اللجنة المنظمة عودة الدورة من جديد وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات، ولكن من خلال رياضات أقل، وتحديداً في الرياضات الفردية البادل تنس، والدراجات، والجري، إضافة إلى عدم الحضور الجماهيري.

وقال: «نتوقع منافسات قوية بين جميع المشاركين، خاصة مع إقامة بطولة دولية وهي اف اي بي التي يشارك فيها لاعبون مصنفون عالميون من خارج الدولة، ولا يزال التسجيل فيها مفتوحاً حتى 16 أبريل الجاري، وحتى الآن وصل عدد المسجلين إلى 250 لاعباً». وصرح توماس بينارويا أن مواجهات الدور الأول جاءت قوية بسبب تقارب المستوى وجاهزية اللاعبين المتعطشين لخوض منافسات دورة ند الشبا التي أصبحت علامة فارقة في بطولات البادل تنس في الإمارات، وقال: نجحنا في تحقيق الـتأهل إلى الدور الثاني بصعوبة كبيرة، لقد خسرنا المجموعة الأولى، وكان يتوجب علينا العودة بقوة وانتزاع المجموعتين الثانية والثالثة وهو ما تحقق بفضل الانسجام الكبير مع زميلي حازم». ووجه بينارويا الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية على التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقال: «سعداء باستئناف دورة ند الشبا فعالياتها رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، ما يؤكد النجاح الذي تحققه الإمارات في مواجهتها». وعبر حمد إسماعيل أهلي عن سعادته بالفوز والتأهل إلى الدور الثاني، وقال: «تمثل المشاركة في دورة ند الشبا أكبر حافز لنا، خاصة أنها من أهم الأحداث الرياضية التي تقام في شهر رمضان ويمكن على مستوى العام، كما أنها تشهد مشاركة واسعة من مستويات عالية، وكنا متحمسين للمشاركة في البطولة العام الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الجائحة، لكن ذلك لم يمثل عائقاً لنا، إنما كانت فرصة للتدريب أكثر والاستعداد للمنافسات لهذا العام، وساهم انتشار ملاعب البادل تنس بالدولة في زيادة عدد اللاعبين وارتفاع مستوى المنافسة وبالتالي تطور مستوانا بشكل أكبر، وبالرغم من وجود منافسين أجانب ومحترفين، إلا أن أجواء المنافسة جعلتنا نتحمس أكثر ونواجههم بتحدٍ أكبر مما زاد فرصتنا بالفوز».