28 لاعباً في قائمة «الأبيض الأولمبي» لتصفيات كأس آسيا

دبي (الاتحاد)

يستعد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لإقامة معسكر داخلي في دبي من 17 إلى 19 أبريل الجاري، في أولى محطات الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تقام في أكتوبر المقبل.

واستدعى مدرب منتخبنا الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا 28 لاعباً للتجمع، وهم: سلطان عادل، عيسى أحمد، فهد باروت، ماجد راشد «اتحاد كلباء»، عبدالله سلطان، ماجد عبدالله «بني ياس»، أحمد فوزي، سالم خيري، عبدالله إدريس، يوسف أيمن «الجزيرة»، راشد سالم، سعيد سليمان، عمر سعيد «حتا»، خلفان حسن ، عمر أحمد «خورفكان» أحمد محمود «الظفرة»، محمد عباس، ناصر علي، خالد محمد «العين»، حمد عبدالله «الفجيرة»، حسين مهدي، حمد جاسم «النصر»، سهيل عبدالله ، شهاب أحمد، عبدالرحمن صالح، غانم أحمد غانم ، فارس خليل، يوسف علي «الوصل».

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية، في ملعب ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج، وذلك بعد صلاة التراويح، تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مؤخراً، في إطار حرصه على تطوير المنتخبات الوطنية العمرية، وتحضيرها بالشكل المثالي للاستحقاقات المقبلة.

