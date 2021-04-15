«اليويفا» يحدد مواعيد نصف نهائي «الأبطال»

باريس (أ ف ب)

حدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يلعب ذهاباً ريال مدريد الإسباني مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي في 27 أبريل الحالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنجليزي في 28 منه.

وكان الاتحاد الاوروبي أكّد في 19 مارس الماضي خلال سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي أنه سيحدّد موعد مباريات دور الأربعة منتصف الشهر الحالي.

وخدمت المواعيد الجديدة فريقي ريال مدريد وتشيلسي كونهما سيلتقيان مرتين في مدى ثمانية أيام، فيما يتواجه سان جرمان والسيتي في مدى ستة أيام.

ويفتتح ريال مدريد وتشيلسي الدور نصف النهائي بمواجهتهما بملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في العاصمة مدريد في 27 الحالي، ويلعب سان جيرمان مع مانشستر سيتي في اليوم التالي بملعب بارك دي برانس.

ويبدأ مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إياب دور الأربعة في الرابع من مايو بملعب الاتحاد في مانشستر، فيما يختتمه تشيلسي والنادي الملكي بملعب ستامفورد بريدج في الخامس من الشهر ذاته.

ويأمل سان جيرمان في تفادي سيناريو مواجهته لمانشستر سيتي في ربع نهائي نسخة 2015-2016، عندما فشل بقيادة مدربه لوران بلان في مواصلة مشواره في المسابقة القارية العريقة «2-2 وصفر-1»، فيما بلغ الفريق الإنجليزي نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بقيادة مدربه التشيلي مانويل بيليجريني، قبل أن يخرج على يد النادي الملكي الذي توج باللقب لاحق في أول ألقابه الثلاثة المتتالية مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويسعى سان جيرمان الى بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان خسر نهائي النسخة الأخيرة امام بايرن ميونيخ الألماني، فيما يطمح السيتي إلى النهائي الأول في تاريخه.

وعلى غرار سان جيرمان، يأمل مدربه السابق الألماني توماس توخل في بلوغ النهائي الثاني على التوالي في المسابقة، فيما يرصد زيدان والنادي الملكي النهائي الرابع في ستة مواسم، وتقام المباراة النهائية في 29 مايو المقبل بالملعب الأولمبي «أتاتورك» في إسطنبول.

ذهاب نصف النهائي

ريال مدريد - تشيلسي 27 أبريل

سان جيرمان - مانشستر سيتي 28 أبريل

إياب نصف النهائي

مانشستر سيتي - سان جيرمان 4 مايو

تشيلسي - ريال مدريد 5 مايو