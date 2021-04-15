ليل يحلم بـ «أول فرحة» منذ 10 أعوام

باريس (أ ف ب)

يسعى ليل المتصدّر لمواصلة زحفه نحو اللقب الرابع في تاريخه والأوّل منذ 2011 ومقاومة ضغط مطارده المباشر باريس سان جيرمان، عندما يستضيف مونبلييه غداً «الجمعة» في افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان ليل قطع خطوة مهمة في تحقيق مبتغاه عندما تغلّب على مضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب 1-صفر في المرحلة الحادية والثلاثين، ففضّ شراكة الصدارة معه وبات يبتعد عنه بفارق ثلاث نقاط.

واشتدت المنافسة على اللقب قبل ست مراحل من نهاية الموسم وستزيد المرحلة الـ33 من حماوة وطيسها بين رباعية الريادة الذي تفصل بينه خمس نقاط: ليل «69 نقطة»، وباريس سان جيرمان «66» وموناكو «65» وليون «64». ويلاقي باريس سان جيرمان، المنتشي بتأهله إلى دور الأربعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما جرّد بايرن ميونيخ الألماني من اللقب، ضيفه سانت إتيان الثالث عشر «الأحد»، ويحلّ موناكو الثالث ضيفا على بوردو في اليوم ذاته، وليون على نانت في ختام المرحلة الأحد أيضاً.

ويدرك ليل جيداً أنه مطالب بالظهور بمستوى أفضل مما كان عليه أمام مضيفه متز الأسبوع الماضي، حيث عانى الأمرين قبل أن يفوز بهدفي الثنائي التركي براق يلماز وزكي تشيليك، وتألق حارس مرماه مايك مينيان وخط دفاعه الأفضل في الدوري حتى الآن «استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط».

وسيكون أمام حارس المرمى البديل لمنتخب فرنسا الذي تصدى لركلة جزاء انبرى لها البلجيكي أرون ليا، الكثير ليفعله الجمعة أمام مونبلييه ونجميه جايتان لابورد، سادس هدافي البطولة «12 هدفاً»، والدولي الجزائري أندي ديلور، متصدر لائحة التمريرات الحاسمة «9 مثل قائد ليون الدولي الهولندي ممفيس ديباي ومهاجم ليل جوناثان بامبا». وكان ديلور ولابورد فرضا نفسيهما نجمين المباراة الأخيرة لفريقهما ضد مرسيليا والتي انتهت بالتعادل 3-3، حيث افتتح الأول التسجيل وأضاف الثاني ثنائية بينها هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

يمني ليل النفس بمواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثالث توالياً منذ تعادله مع موناكو وخسارته أمام نيم، وذلك لتعزيز حظوظه في التتويج باللقب وإن كان مدربه كريستوف جالتييه صرّح الأسبوع الماضي بأن لاعبيه لا يفكّرون في اللقب.

وقال جالتييه الذي قاد ليل إلى الوصافة خلف سان جيرمان الموسم قبل الماضي «نحن لسنا مبرمجين لذلك، سيكون هناك الكثير من المباريات القوية، ويجب أن نحسن التصرّف وإدارة المباريات».

وأضاف المدرب الذي سيحلّ فريقه ضيفاً على ليون في المرحلة المقبلة «هناك منافسة قوية على اللقب طرفها ليس فريقاً واحداً بل أربعة فرق، نحن تحت ضغط كبير ويجب إيجاد الطريقة المناسبة لمقاومته، يجب أن نواصل العمل وتحقيق النتائج الجيدة». وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة ساخنة أمام سانت إتيان العائد بقوة بفوزين متتاليين على نيم وبوردو.

ويدرك باريس سان جيرمان جيدا أنه يتعين عليه نسيان فرحة تأهله الى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً، بعدما حل وصيفا العام الماضي، وعدم التفكير في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الأربعة للمسابقة القارية العريقة أواخر الشهر الحالي ذهاباً في باريس ومطلع الشهر المقبل إيابا في مانشستر. وسيصب نادي العاصمة تركيزه على الدفاع عن حظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي ومسابقة الكأس المحلية حيث يلاقي أنجيه الأربعاء المقبل في ربع النهائي. ويأمل موناكو الثالث في استغلال المعنويات المهزوزة لمضيفه بوردو الغارق في ثلاث هزائم متتالية وحقق فوزا واحدا في مبارياته الـ11 الأخيرة. ويرصد موناكو فوزه الرابع توالياً والـ21 هذا الموسم للحفاظ على مركزه الثالث على الأقل، كون ليون الرابع يخوض اختباراً سهلاً نسبياً في ضيافة نانت التاسع عشر قبل الأخير.

ويلعب السبت انجيه مع رين، ومرسيليا مع لوريان، والأحد ديجون مع نيس، ورينس مع متز، ونيم مع ستراسبورج، وبريست مع لنس.