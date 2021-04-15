البايرن يخشى مؤامرة «البوندسليجا»!

برلين (د ب أ)

أصبح أمام بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، ليقلق بشأنه فقط، خاصة أن الفريق يخشى من أن تتآمر ضده نتائج مباريات الجولة التاسعة والعشرين التي تنطلق غداً «الجمعة».

وبعد أن ودع دوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، سيحل البايرن، بقيادة المدرب هانسي فليك، ضيفاً على فولفسبورج، صاحب المركز الثالث السبت في إحدى المباريات الصعبة بـ «البوندسليجا» لهذا الموسم، ويعد فولفسبورج هو مفاجأة الموسم الحالي، كما أن الفريق لم يخسر على أرضه في أي مباراة هذا الموسم.

وإذا لم يكن هذا صعباً بما يكفي لبايرن، فربما يدخل المباراة متصدراً لجدول الترتيب بفارق نقطتين فقط، وذلك في حال فوز لايبزج على هوفونهايم غداً «الجمعة».

ما يزيد الأمور سوءاً، هو أن بايرن مازال لا يعرف موقف نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي من المشاركة في مباراة السبت من عدمها، وبدأ ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم، العدو يوم الاثنين الماضي بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ولكن الدفع به قد يكون مخاطرة كبيرة حتى ولو كان يعني غيابه عن المباريات المتبقية لهذا الموسم.

ومع ذلك، هذه هي أصعب مباراة يخوضها البايرن مع تبقي ست جولات فقط على نهاية الموسم، لذلك، فإن تواجد ليفاندوفسكي في المباراة مهم حتى ولو لم يكن في كامل جاهزيته.

ودعم فليك، الذي يعد مستقبله الضبابي مع الفريق عاملاً آخر يثقل كاهل حامل اللقب،بديل ليفاندوفسكي، إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لمواصلة القيام بالعمل الجيد إذا لما يكن اللاعب البولندي جاهزاً.

وقال فليك عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي أمام باريس سان جيرمان، حيث سجل المهاجم الكاميروني هدفاً مثلما فعل في مباراة الذهاب: نقدر تشوبو كثيراً، عمل بـ «كد» مع الفريق في المباريات الأخيرة وسجل أهدافاً، إنه لاعب مهم ويحظى بشعبية جيدة «داخل غرفة خلع الملابس»، سعيد لأنه في فريقنا لأنه شاب رائع، بالإضافة لكونه لاعباً جيداً. وظهر أن تتويج بايرن ميونخ بلقبه التاسع على التوالي أصبح أمراً شكلياً بعد فوزه على لايبزج 1- صفر، بدون ليفاندوفسكي يوم 3 أبريل. ولكن التعادل 1-1 في الجولة الماضية أمام يونيون برلين، وتبعها فوز كبير للايبزج على فيردر بريمن 4-1 أعاد الصراع على لقب الدوري. ومن الممكن أن يصبح فريق شالكه أول الهابطين من «البوندسليجا» إذا خسر أمام فرايبورج، وفاز أرمينيا بيلفيلد على أوجسبورج وهيرتا برلين على ماينز، يوم الأحد.

وستكون هناك مباراة أخرى مثيرة للاهتمام ستجمع بين بوروسيا مونشنجلادباخ وفريق آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، والذي سيرحل مدربه آدي هوتر لمونشنجلادباخ بنهاية الموسم، ويستضيف بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الخامس، فيردر بريمن يوم الأحد، ويأمل أن يستغل الفريق أي تعثر لفرانكفورت لكي يحتل مركزاً مؤهلاً لدوري أبطال في الموسم المقبل، الذي سيشهد تولي ماركو روس، مدرب مونشنجلادباخ، تدريب دورتموند.