ترينتين يحل ثالثا في تحدي بلجيكا للدراجات



أبوظبي (الاتحاد)

قدم ماتيو ترينتين من فريق الإمارات للدراجات أداء قوياً في أولى سباقات الأردين الكلاسيكية، ليحصل الدراج الإيطالي على المركز الثالث في سباق دي برابانتس بييل البلجيكي، شهد السباق أداء متميزاً من تشكيلة فريق الإمارات، حيث تولى سفين إيريك بيستروم قيادة الأداء الهجومي في النصف الثاني من السباق، ممهداً بذلك الطريق أمام زميله ترينتين للانطلاق واحتلال صدارة المجموعة المتقدمة. وانطلق ترينتين في أداء هجومي منفرد مكّنه من تجاوز مجموعة من أفضل الدراجين وقيادتهم على طول 25كم، متقدماً بفارق 20 ثانية عن المجموعة مع وصولها إلى الدورة الأخيرة في مضمار أوفيريسي في بلجيكا. وقبل 8كم من خط النهاية، انضم توم بيدكوك (إينيوس-جرينادييرز) وفاوت فان آرت (جامبو-فيزما) إلى منافسهما ترينتين في المقدمة. ومع وصوله إلى خط النهاية، انطلق بيدكوك بأقصى سرعته متجاوزاً منافسيه، ليحتل بذلك المركز الأول متقدماً بفارق ثانيتين فقط عن منافسه تريتنين في المركز الثالث. وتعليقاً على فوزه، قال ترينتين: «تمكنت من التقدم بفارق جيد قبل وصولنا إلى الدورة الأخيرة، وكنت أقود الدراجة بوتيرة ممتازة، لكن المنافسة كانت شديدة ولم أتمكن من الحفاظ على مركزي المتقدم. ومع وصول منافسيّ فان آرت وبيدكوك إلى جانبي، قررت تخفيف سرعتي بعض الشيء، وذلك بهدف استعادة طاقتي قبل وصولنا إلى خط النهاية لأحظى بفرصة الفوز بمركز في منصة التتويج. كان السباق جيداً، لكنني شعرت ببعض التعب في نهايته، وأتطلع الآن إلى خوض السباقات على هذه الطرق مجدداً خلال بطولات العالم التي تقام في وقت لاحق هذا العام».