باوزير.. بطل «مهمة صعبة» مع «الملك»

علي معالي (الشارقة)

أكد خالد باوزير لاعب الشارقة، أنه «رجل المهام الصعبة»، في دوري أبطال آسيا، البداية في النسخة الماضية، عندما سجل هدف التقدم لـ «الملك» على فريق الدحيل القطري، في الجولة الرابعة، والتي انتهت لمصلحة الشارقة 4-2، وجدد باوزير تألقه الآسيوي، بخطف الهدف الوحيد في مواجهة القوة الجوية العراقي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية المقامة في ضيافة نادي الشارقة.

ويعد الفوز هو السادس، والهدف رقم 26 لـ «الملك» في مشواره القاري، من أصل 13 مباراة في مشاركته الثالثة بدوري الأبطال، والمفارقة أن أول هدف على الإطلاق للشارقة في البطولة جاء في شباك منافس عراقي أيضاً، وتحديداً فريق الشرطة، وحمل وقتها توقيع المغربي عثمان العساس في أول مشاركة لـ «الملك» 10 فبراير 2004، والتي انتهت بهدفين نظيفين.

ويرى خالد باوزير الذي فاز أيضاً بلقب أفضل لاعب في المباراة، أن الهدف هو جهد جماعي، و لولا التمريرة الرائعة من كايو لوكاس، ما نجحت في تسجيل هدف البداية لـ «الملك» في النسخة الجديدة، وقال: علينا أن نستمر في تقديم الأفضل في «نسخة 2021»، لكي نسعد جماهيرنا الغائبة عن المدرجات، ولكنها تبعث لنا دائماً برسائل الاطمئنان بأنها تساندنا، والمهم في النهاية أن «الملك» حقق الانتصار الأول في بداية المشوار القاري للبطولة الحالية.

وكانت الصدمة كبيرة قبل المباراة، بعدم وجود البرازيلي إيجور كورونادو ضمن قائمة «الملك»، وذلك بسبب الإصابة، مما دفع عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق إلى تغيير الكثير من الأفكار وخطط المباراة من الناحية الهجومية.

وقال العنبري: إيجور شعر بـ «التعب» في الكتف، لذلك حرصت على منحه الراحة، وأجريت بعض التغييرات قبل نهاية المباراة، بسبب الجهد البدني لبعض اللاعبين، خاصة أن الفترة المقبلة مضغوطة ونحتاج فيها إلى جهود جميع اللاعبين.

وأضاف: يسعدني أنني عندما أحتاج إلى لاعب ما من «دكة البدلاء» يحقق ما أريده، وهو ما فعله خالد باوزير على سبيل المثال، وبقية العناصر التي دفعت بها، سواء من بداية مباراة القوة الجوية أو قبل النهاية.

من جانبه، يعترف العراقي أيوب أوديشو مدرب القوة الجوية بالأخطاء التي وقعت من لاعبيه في المباراة، وقال: ما زال مشوار البطولة طويلاً، وهناك 5 مباريات يمكن التعويض خلالها، ولكن علينا علاج الأخطاء التي جعلت فريقي يخسر المباراة.

وشهدت المباراة عودة جيدة لكل من كايو لوكاس الذي قدم جهداً ومستوى متميزاً، إضافة إلى لوان بيريرا العائد من الإصابة، كما أثبت عادل الحوسني حارس الفريق، أنه مصدر الثقة والأمان، بتصديه لعدد من الكرات في الوقت القاتل من المباراة.

ويتصدر الشارقة المجموعة بـ 3 نقاط بعد تعادل باختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني 3-3، والمواجهة المقبلة لـ «الملك» مع تراكتور في العاشرة مساء السبت المقبل في الجولة الثانية .