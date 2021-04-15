جوارديولا: «مربع الأبطال» مذهل و«السيتي» يريد المزيد

دورتموند (رويترز)

يريد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحقيق المزيد، بعد بلوغ فريقه الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد تكرار فوزه 2-1 على مضيفه بروسيا دورتموند.

وودع «السيتي» المسابقة من دور الثمانية في المواسم الثلاثة الماضية، تحت قيادة المدرب الإسباني، الذي لم يحصد لقب البطولة منذ فترته في برشلونة قبل عشرة أعوام، وقال جوارديولا: إن عدم بلوغ الدور نصف النهائي كان سيعد بمثابة «الفشل».

ولم يستطع جوارديولا حصد اللقب في ثلاثة مواسم مع بايرن ميونيخ في الفترة من 2013 وحتى 2016.

وقال جوارديولا بعد بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الثامنة في مسيرته التدريبية: «هذا شعور مذهل»، هذه هي المرة الثانية التي نبلغ فيها الدور قبل النهائي، وبالنسبة للنادي فهذا أمر مهم، لا يمكننا إنكار ذلك، على الجانب النفسي، وبالنسبة لنا جميعاً عبور هذه اللحظة «من دور الثمانية» كانت ضرورية.

وأضاف: الآن نريد تحقيق المزيد، ندرك مدى صعوبة «المنافس في الدور قبل النهائي» باريس سان جيرمان، لقد أخرج بايرن ميونيخ، سنرى ماذا سيحدث، لكن بالنسبة للنادي وللاعبين فهذه لحظة مهمة.

وقلب السيتي تأخره في الشوط الأول، إلى فوز 2-1 بهدفي رياض محرز وفيل فودن، لينتصر 4-2 في النتيجة الإجمالية على دورتموند.

وكان الفريق الألماني تقدم عبر جود بلينجهام في الشوط الأول، لكن السيتي، الذي يستطيع حصد أربعة ألقاب هذا الموسم، حافظ على هدوئه ليقلب المواجهة لمصلحته.

وقال جوارديولا: «كنا رائعين ماعدا أول 15 دقيقة، حيث كان دورتموند الطرف الأفضل، في آخر نصف ساعة من الشوط الأول، والشوط الثاني كنا الطرف الأفضل، الأسلوب الذي لعبنا به في آخر نصف ساعة من الشوط الأول والشوط الثاني، والشخصية التي أظهرناها وتمرير الكرة ونجحنا في النهاية».

ونجح السيتي في إيقاف إرلينج هالاند مهاجم دورتموند في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال جوارديولا: «نحن سعداء ببلوغ الدور قبل النهائي، والوجود بين أفضل أربعة فرق في أوروبا وضد أندية كبيرة وقوية، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، ولن نتحدث مطلقاً عن الألقاب الأربعة».