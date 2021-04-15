البطائح يحقق المفاجأة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)

حقق فريق البطائح أكبر مفاجآت بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بالتفوق على شباب الأهلي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بفارق 10 نقاط، (81- 71) في المباراة التي جرت على صالة نادي الوصل، ليؤكد هذا الفريق الذي يقوده المدرب المصري إمام محمود «ميشو» كفاءته وأنه أصبح رقماً صعباً في مسابقاتنا المحلية رغم أنه أحدث الفرق، تقدم شباب الأهلي في الربع الأول «23-16»، ولكن سرعان ما تألق البطائح واستعاد اتزانه، وسيطر على الأرباع الثلاثة الأخرى بواقع «28-17 و18-15 و19-16». وفي نفس المجموعة تصدر فريق الشارقة القمة بفوزه الصعب على النصر بنتيجة «85-81» على صالة نادي شباب الأهلي، بنيل لاعبي «الملك» الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع «27-20 و21-16»، فيما فشل لاعبو «العميد» في العودة بالمباراة رغم هيمنتهم على نتيجتي الربعين الثالث والرابع «21-16 و24-21». وفي المجموعة الثانية عرف الجزيرة كيفية تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على العين «76-56» على صالة نادي بني ياس، بنيل «فخر أبوظبي» أفضليته المطلقة على نتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع «22-10 و16-15 و23-16»، فيما اكتفى العين بالتعادل في الربع الثاني «15-15». وفي نفس المجموعة احتاج الوحدة إلى شوط إضافي للفوز على بني ياس «91-82»، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل «78-78» على صالة نادي الجزيرة، وفرط بني ياس بفرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً «48-33»، وذلك بعد عودة الوحدة خلال الشوط الثاني بنتيجة المباراة في ثوانيها الأخيرة إلى نقطة التعادل «78-78»، وفرض شوط إضافي امتد لخمسة دقائق، نجح خلاله الوحدة في نيل الأفضلية بنتيجته «13-4» والفوز بالمباراة «91-82». وبنتائج الجولة، ابتعد الشارقة في صدارة فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بفارق النقطتين عن البطائح، فيما يتقاسم النصر وشباب الأهلي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والوصل في المركز الخامس والأخير بنقطتين، وفي المجموعة الثانية يتقاسم الوحدة والجزيرة والظفرة الصدارة برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتقاسم بني ياس والعين المركز الأخير برصيد 3 نقاط لكل منهما.