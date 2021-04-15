3 منافسات رمضانية لقفز الحواجز في الفرسان



أبوظبي (الاتحاد)

تقام الجمعة 3 منافسات رمضانية لقفز الحواجز على الميادين الرملية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وهي أول منافسات رمضانية للقفز يشرف عليها اتحاد الفروسية بمواصفات الجولة الواحدة، وأولى المنافسات للفرسان من فئة المبتدئين، وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، وصمم مسارها بحواجز (105 ـ 110) سم،

وتنطلق المنافسات عند الساعة السابعة والأربعين دقيقة مساءً، وكلتا الفئتين في حاجة إلى هذا المستوى من المنافسات، الفرسان من فئة المبتدئين في حاجة لبناء المزيد من الخبرات التي تؤهلهم للتفكير في الانتقال والأداء ضمن فئة أعلى، في حين تسعى الخيول الصغيرة، والتي ما زالت في بداية طريق المشاركات الميدانية، إلى المزيد من خبرات فرسانها في سبيل الإعداد والتدريب. وتقام منافستان للمشاركات المفتوحة أمام الفرسان من مختلف الفئات، وبحسب تقديرهم لحاجة خيولهم إليها، والأولى مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (120) سم، ويستهدفها عادة فرسان المستوى الثاني والناشئون وأصحاب الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، والمفتوحة الثانية مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (135) سم، وتناسب الفرسان من فئة الشباب والمستوى الأول، وتأتي المنافسات الرمضانية بعد سلسلة من البطولات الدولية الساخنة والتي شهدتها أندية الفروسية خلال الموسم الحالي، وتبعها نهائي الخيول الصغيرة (5 ـ 7 سنوات)، وبطولة الإمارات للقفز (22)، كما تعتبر تحضيرية لنهائي دوري الإمارات لونجين للقفز آخر أبريل الحالي.

