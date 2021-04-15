3 ألعاب في «رمضانية» مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

علي معالي (الشارقة)

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن تنظيم النسخة 13 من الدورة الرمضانية، في 3 ألعاب هي كرة القدم للصالات والرماية والكاراتيه، وستقام منافسات كرة قدم الصالات بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، فيما تقام منافسات الرماية والكاراتيه افتراضياً. وأكدت ندى النقبي مدير عام مؤسسة رياضة المرأة، حرص المؤسسة على الاستمرار في نهج الدورة الرمضانية الرياضية التي بدأت تبني لنفسها تاريخاً، وقالت: «هناك الكثير من الاستراتيجيات التي نعتمدها دائماً في مثل هذه المناسبات الخاصة، وهدفنا أن نتواجد جميعاً في مثل هذه المناسبة الرمضانية، ودون شك المؤسسة تسعى إلى تحقيق الكثير من الجوانب الإيجابية في شهر رمضان، سواء من الناحية الرياضية والصحية والثقافية أيضاً، وسط أجواء أسرية رائعة تعودنا عليها منذ سنوات طويلة لترسيخ الجو العائلي الذي تعيشه أسرتنا الرياضية». وأكدت على أن هذه الفعاليات الرياضية سوف تقام وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظاً على الجميع وتنفيذا للبروتوكول الصحي المعتمد بالدولة. وتابعت بأن هذه النسخة ستبدأ بالجلسة الافتراضية الرمضانية بتواجد الإعلامي الدكتور فهد هيكل للتحدث عن التسامح في الرياضة، وتليها بطولة كرة القدم الصالات ستقام على مدار 3 أيام 21، 22، 23 من الشهر الجاري، ويتكون كل فريق من 7 لاعبات، بحيث يكون هناك 5 لاعبات أساسيات و2 احتياط، على أن يتكون الجهاز الفني من مدربة وإدارية ومعالجة. وقالت ندى النقبي: «يعتبر مجلس الشارقة الرياضي هو الشريك الاستراتيجي الدائم لنا في هذا الحدث، وشركاؤنا من الاتحادات الرياضية اتحاد كرة القدم، واتحاد الرماية واتحاد الكاراتيه، والداعمين لنا وهم: هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، شركة أرادَ وبطولة نيمار العالمية».