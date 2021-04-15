روسيا وإيطاليا يحتكران ألقاب بطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية



دبي (الاتحاد)

توج الروسي بورماكين والإيطالي جيوفانيني بلقب بطولة رأس الخيمة الأولى للتنس الشاطئية BT200، التي أقيمت بإشراف اتحاد التنس، وبرعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتنظيم شركة ام باور للخدمات الرياضية، على ملاعب فندق هيلتون رأس الخيمة البحرية. وفاز كيريلي وماكسيم في المباراة الختامية بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها (6-2)، (6-1). أما في منافسات السيدات فتوجت الإيطاليتان جاسباري، جوليا فالنتيني نيني باللقب، بعد فوزهما على البرازيلية كورتيز جوانا والإيطالية ديانا فلامينيا في الدور النهائي بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلها (6-0)، (6-3). وحصد الفائزون والفائزات جوائز نقدية بقيمة 15 ألف دولار، بينما ستنطلق النسخة الثانية من نفس البطولة يوم غد في نفس الملاعب وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ 30 ألف دولار. وفي ختام المنافسات توج الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي الأبطال، مشيداً بالمستوى الفني للنسخة الأولى ومشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم بتنس الشاطئية، وأثنى على حسن الضيافة والحفاوة والتنظيم الرائع، اللذين لفتا أنظار العالم إلى إمارة رأس الخيمة كبيئة مثالية لتنظيم بطولات تنس الشاطئية. وأكد أن ذلك يشعرنا بالسعادة أكثر، خاصة أنه يتزامن واحتفال رأس الخيمة بكونها عاصمة السياحة الخليجية 2021، وأضاف أن اتحاد التنس يتطلع لاستثمار النقلة النوعية لممارسة التنس في رأس الخيمة، بما يساهم بتنظيم المزيد من البطولات، والتشجيع على ممارستها في مختلف الأوقات، بحيث تكون رأس الخيمة نقطة انطلاق نوعية مضافة لممارسة التنس في الإمارات، مما يشجع على تعزيز الشراكة مع جميع الجهات الرياضية وغير الرياضية.