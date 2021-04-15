الشارقة ينتظر النقطة 60 في ليلة التتويج بدرع اليد

رضا سليم (دبي)

يحتفي فريق الشارقة بدرع دوري اليد للرجال مساء الغد، عندما يلتقي فريق الظفرة في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة بصالة الملك الشرقاوي، بعدما حسم اللقب قبل جولتين من خط النهاية، وحقق العلامة الكاملة في 19 مباراة على التوالي دون خسارة أو تعادل، ليكمل رقمه القياسي بالفوز بدرع الدوري للعام الثاني على التوالي دون خسارة أو تعادل.

وفي حالة فوز الشارقة على الظفرة، سيكون الفوز الـ 20 على التوالي، ويرفع رصيده إلى النقطة 60 وهي المرة الأولى التي يحصل فيها الفريق على الدرع بهذا العدد الكبير من النقاط، نظراً لزيادة عدد أندية الدوري هذا الموسم إلى 11 فريقاً بعد انضمام دبا الحصن هذا الموسم. وتعد المواجهة بين القمة والقاع، حيث يحتل فريق الظفرة المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، وفوزه بالمباراة لن يعدل من ترتيبه، خاصة أن الوحدة يسبقه في الترتيب بفارق 4 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من المسابقة مواجهة نارية بين النصر والعين بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ورغم أن العين حسم الوصافة بالنقطة 48، فإن النصر يتساوى مع شباب الأهلي برصيد 44 نقطة، إلا أن فارق الأهداف للفرسان، في الوقت الذي يلتقي شباب الأهلي مع الوصل بصالة الإمبراطور، ويحتاج للفوز من أجل البقاء في المركز الثالث، فيما يلعب مليحة مع الجزيرة بصالته، وهي مواجهة يبحث فيها مليحة عن التواجد في المربع وانتظار خسارة النصر أو شباب الأهلي للدخول بدلاً منه في المربع في الموسم الثاني له في الدوري، ويلتقي الوحدة مع دبا الحصن في مباراة في المراكز المتأخرة. ويتصدر الشارقة قمة الترتيب برصيد 57 نقطة، يليه العين 48 ثم شباب الأهلي الثالث 44 نقطة، والنصر الرابع 44 نقطة، والجزيرة الخامس 43 نقطة، ومليحة السادس 43 والوصل السابع 39 نقطة، ودبا الحصن الثامن 28 نقطة، وبني ياس التاسع 26 نقطة، والوحدة العاشر 26 نقطة، والظفرة الحادي عشر 22 نقطة.