الحبتور يحرز كأس دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

أحرز فريق الحبتور كأس دبي للبولو، خاتمة بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية بملعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «أنكورا» 7-5، وجاء فريق الباشا في المركز الثالث في الترتيب العام، بعدما تصدر المباراة الثلاثية التي شارك فيها أيضاً فريق «ايمو دبي» الذي احتل المركز الرابع، ثم فريق الشيخة عليا آل مكتوم في المركز الخامس.

أما عن تفاصيل النهائي، فقد جاءت المباراة قوية واتسمت بالندية بين الفريقين في أول بطولة يشهدها شهر رمضان المبارك ووسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وقاد محمد الحبتور فريقه لفوز مستحق بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول بتقدمه بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني ينجح كل فريق في تسجيل هدفين، الحبتور عن طريق المتألق حبتور الحبتور وزميله سنتياجو جومز، ليظل الفارق هدفين كما هو حال الشوط الأول. أما الشوط الثالث فجاء متكافئاً، وانحصر معظم اللعب وسط الملعب، ونجح كل من فريق الحبتور وفريق أنكورا في تسجيل هدف واحد فقط، لينتهي الشوط بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، ويأتي الشوط الرابع وينجح فريق «أنكورا» في إحراز هدفين تباعاً، بفضل تعاون خالد العمران وريكاردو وتوماس اريارتي، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف مدركاً التعادل، إلا أن فريق الحبتور عاد للمباراة وسجل هدفين عن طريق سانتياجو وحبتور الحبتور الذي اختير أفضل لاعب في المباراة لتنتهي المواجهة 7-5، ويتوج الحبتور بكأس البطولة.