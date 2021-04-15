32 مشاركاً في برنامج تطوير المديرين التنفيذيين بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي برنامج تطوير المديرين التنفيذيين، بمشاركة 32 منتسباً يمثلون الأندية الرياضية والتخصصية، والذي انطلق في ديسمبر 2020 لرفع كفاءة الأداء الإداري وتأهيل الكوادر البشرية، بما يعود بتميز الجانب الإداري وطرح رؤية إيجابية نحو تمكين القيادات التنفيذية لتحقيق إستراتيجية المجلس وإعداد مدير تنفيذي محترف بالتزويد برؤية شاملة في العمل الإداري، وأقيم البرنامج بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا).

حضر حفل ختام البرنامج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وألقى كلمة مشيداً فيها بالبرنامج لتأهيل وتطوير المديرين التنفيذيين، ومن ثم قام بتوزيع شهادات المشاركة لمنتسبي البرنامج.

وقال هلال: نأمل أن ينعكس هذا البرنامج مستقبلاً على أداء المديرين في الأندية لما له من فوائد إيجابية تثمر عن التطوير المستمر وإبراز جهود المجلس في رفع كفاءة العمل الإداري، قياساً على ما يقدم من رعاية كبيرة وإمكانيات عالية في كافة الجوانب، حيث يسعى المجلس دائماً إلى التطوير والتحسين لتصل إلى أعلى مستويات التميز الإداري وصناعة القيادات المستقبلية، كما أن الحماس الكبير للمشاركين يؤكد على أهميته، بالإضافة إلى تجاوبهم في الورش والمحاور، والتي سيكون لها أثر في الميدان الإداري وحصد ثماره من خلال تطوير الرياضة بالإمارة الباسمة. وتلقى المنتسبون سبع ورش مختلفة خلال البرنامج، قدمها أساتذة أكاديميون وخبراء في مجال الإدارة الرياضية وقيادات رياضية ومستشارون في الإدارة التنفيذية.