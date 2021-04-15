«الأسد 39» يقود فيلادلفيا إلى حسم «قمة الشرقية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجّل العملاق الكاميروني جويل أمبيد 39 نقطة، وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى التفوّق في قمة المنطقة الشرقية على ضيفه بروكلين نتس المنقوص 123-117، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويبحث فيلادلفيا، الطامح لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 1983، عن حسم صدارة المنطقة الشرقية والحصول على أفضلية الأرض في الأدوار الإقصائية.

ابتعد بفارق بسيط عن بروكلين، مع 38 فوزاً و17 خسارة، مقابل 37-18 لنتس.

وفيما سجّل أمبيد 13 من 29 محاولة والتقط 13 متابعة، شاهد تقدّم فريقه بفارق 22 نقطة يتقلّص إلى 3 في الربع الأخير، وأضاف توبياس هاريس 26 نقطة والأسترالي بن سيمونز 17 نقطة و9 تمريرات حاسمة لسيكسرز الفائز في 3 مباريات توالياً.

في المقابل، لعب نتس دون هدافه الجديد جيمس هاردن الذي يتعافى من إصابة عضلية بفخذه، بالإضافة إلى النجم المخضرم كيفن دورانت الذي خسر الكرة 8 مرات «تورن أوفر» خلال الخسارة الأخيرة ضد لوس أنجلوس ليكرز 101-126.

وفي ظل غياب هاردن ودورانت، سجّل النجم الثالث كايري إرفينج 37 نقطة و9 تمريرات حاسمة، وأضاف لاندري شاميت 17 وجيف جرين 15.

وشكّل إرفينج إضافة متأخرة إلى تشكيلة بروكلين، بعد ابتعاده لـ«أسباب خاصة».

وخاض نتس معظم مبارياته هذا الموسم، دون أن يتمكن من جمع «الثلاثي الكبير»، لكنه يأمل في حضوره في الوقت المناسب في «البلاي أوف».

وفي ظل تقدّم سيكسرز الكبير في الشوط الثاني، كان أمبيد يأمل في أن يحصل على راحة في الربع الأخير، لكن نتس كان له خطط مختلفة وقلّص فارق النقاط إلى 22.

قال أمبيد «27 عاماً و2.13 متر»: ارتحت في الربع الأخير في آخر ثلاث مباريات، واعتقدت أن السيناريو سيكون مشابهاً، ارتكبنا بعض الأخطاء وخسرنا الكرة، هكذا أمور تحدث، وتقدّم فيلادلفيا 2-1 في المواجهات المباشرة بين الفريقين هذا الموسم.

ورغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، حقق ميلووكي باكس فوزه الثاني توالياً بنتيجة كبيرة على مينيسوتا تيمبروولفز متذيل ترتيب الدوري 130-105، في ظل تألق كريس ميدلتون صاحب 27 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة في 25 دقيقة فقط.

وغاب يانيس، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن آخر ست مباريات لإصابة في ركبته، ورفع باكس رصيده إلى 34 فوزاً و20 خسارة، في المركز الثالث ضمن الشرقية.

على وقع صافرة نهاية المباراة، بين مدافعَين وعلى قدم واحدة، أطلق النجم السلوفيني رمية مذهلة من خارج القوس منحت فريقه دالاس مافريكس سلة الفوز على أرض ممفيس جريزليز 114-113.

سلّة بالغة الروعة، دفعت ليبرون جيمس نجم الدوري وحامل اللقب مع لوس أنجليس ليكرز إلى التغريد «واو واو واو!!!!!» لوكا دونتشيتش لست جاداً يا صاح!!».

بدوره، علّق دونتشيتش، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقاً، على سلته الرائعة، وعما إذا كان في موقع جيّد للتسديد «بصراحة، لا أتذكّر، كدت أقع، كنت محظوظاً».