توزي: فشل النصر في الاحتفاظ بكأس الخليج العربي «مؤسف»

معتصم عبدالله (دبي)

وصف البرتغالي توزي لاعب وسط النصر، فشل فريقه في الاحتفاظ بلقب كأس الخليج العربي، بالخسارة أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-5، بعد التعادل السلبي في الوقت الرسمي لمباراة النهائي، بـ «الأمر المؤسف»، مؤكداً في الوقت ذاته طموحات «العميد» الكبيرة في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أمام ذات المنافس في النهائي المرتقب يوم 16 مايو المقبل.

وعبر توزي عن سعادته، بما حققه خلال موسمين في مشواره الحالي مع «العميد»، وقال في تصريحات لصحيفة «أبولا» البرتغالية: مغامرتي الحالية غير اعتيادية، وسعيد جداً بالتجربة على المستوى الشخصي، وقدمنا عملاً جماعياً جيداً على الصعيد العام، خاصة اللعب على ثلاثة ألقاب في موسمين فقط.

والتحق توزي «28 عاماً»، واللاعب الدولي السابق لمنتخبات الناشئين والشباب بالبرتغال، بالنصر في يونيو 2019، وخاض مع «الأزرق» 59 مباراة في كل المسابقات المحلية، سجل خلالها 16 هدفاً، علاوة على أدواره المميزة في وسط الملعب وصناعة الأهداف.

وأضاف اللاعب البرتغالي: لا يزال أمامنا فرصة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، وهدفنا الأكبر هو احتلال مركز في الدوري يؤهلنا للمشاركة القارية في دوري أبطال آسيا 2022 أو من خلال التتويج بلقب الكأس.

وعبر توزي الذي ينتهي عقده الحالي مع النصر في يونيو المقبل، عن رغبته في الاستمرار بالقميص «الأزرق»، وقال: يجب أن أكون صادقاً، وأقول إنني في هذه اللحظة أود حقاً البقاء هنا، بعد عامين من تمثيل النصر، أشعر بالارتباط بالنادي، أحب مدينة دبي، وأجواء الإمارات بشكل عام، لهذا السبب علي أن أنتظر لنرى ما يخبئه لي المستقبل.

وأضاف: منذ اليوم الأول استقبلني الجميع جيداً، وأشعر بأنني في بيتي، وجزء من عائلة النصر، ومغرم جداً بالمشجعين، ليس فقط على شبكات التواصل الاجتماعية، ولكن حتى أيضاً في الشوارع، فهم يتعرفون علي ويتحدثون معي، وأتمنى الاستمرار هنا.