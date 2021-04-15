العنابي».. خسارة بـ «الأرقام» أمام بيروزي!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

رغم أن الهولندي تين كات مدرب الوحدة، يرى أن الخسارة غير منصفة لـ «العنابي» أمام بيروزي الإيراني، في افتتاح المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، فإن أرقام الفريقين في المباراة لا تتفق إطلاقاً مع ما يراه مدرب «العنابي»، بقدر ما ترجح كفة المنافس في كل التفاصيل، حيث تفوق بيروزي في الاستحواذ بنسبة 59% مقابل 41% للوحدة، والعرضيات «12 مقابل11»، وفي الركنيات 6 إلى1.

والمحصلة تؤكد أن الوحدة لم يكن في أفضل حالاته، وأن عامل الخبرة الذي يتمتع به المنافس «وصيف» النسخة الماضية، جعله يحصد النقاط الثلاث، رغم أن فوزه لم يكن سهلاً، وكان بإمكان «أصحاب السعادة» أن يخرج بـ «نقطة» من المباراة، لو كان الحكم منصفاً، واحتسب ركلة جزاء، عندما تعرض عمر خريبين لعرقلة واضحة وصريحة داخل منطقة بيروزي.

والحقيقة أن عدم بداية إسماعيل مطر أثر كثيراً على المردود العام للفريق، خاصة في الجانب الهجومي، رغم وجود «المثلث» خريبين وخليل وما تافز الذي كان بإمكانه أن يضع الفريق في موقف أفضل في أول ربع ساعة من اللقاء، لكنه لم يُجِد التعامل مع فرصتين.

ويبقى الأهم أن خسارة «العنابي» كشفت عن العديد من الأشياء المهمة للهولندي تين كات، قبل مواجهة جوا الهندي غداً، والتي يدخلها الوحدة بشعار التعويض، في المجموعة التي يحتل بيروزي صدارتها وله 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من جوا الهندي والريان القطري بعد تعادلهما من دون أهداف في الجولة الأولى.