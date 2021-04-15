زيدان: الريال يستريح قليلاً الآن

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يخف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سعادته بنتيجة التعادل السلبي التي انتهت إليها مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، كما أبدى إعجابه الشديد بأداء لاعبي فريقه ووصفهم بالأبطال.

وقال في تصريحات لشبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت: لعبنا مباراة جيدة ودافعنا بصلابة، وعانينا بالتأكيد معاناة كبيرة أمام فريق محترم، ولكننا بلغنا هدفنا بالتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وأضاف: أحكمنا السيطرة والرقابة على مفاتيح لعبهم الهجومية، وصمدنا في اللحظات الصعبة، وبالنظر إلى مباراتي الذهاب والعودة معاً، أعتقد إن تأهلنا مستحق.

ورداً على سؤال بشأن الفرص الضائعة من مهاجمي «الريدز»، والتي كان من الممكن أن تقلب الموقف رأساً على عقب، قال زيدان: بالتأكيد كان يمكنهم التسجيل، ولكننا أيضاً كنا قادرين على زيارة شباك مرماهم.

وقال زيدان: سعداء بهذا التأهل وأشكر جميع لاعبي فريقي الذين لم يقصروا في بذلك الجهد، من أجل تحقيق هدف التأهل لنصف نهائي البطولة، والآن نستريح قليلاً، ثم نعود إلى استئناف مباريات الدوري الإسباني «الليجا»، وهكذا الحال دائماً في نهاية كل موسم، تزداد الجهود ويرتفع مستوى التركيز، وأنا سعيد لأن اللاعبين في حالة معنوية وذهنية رائعة، وما كان يمكننا الخروج من هذا الأسبوع الحاسم، والذي شهد 3 مباريات قوية، بأفضل من هذه النتائج، وفزنا على ليفربول في الذهاب 3-1 وفزنا على برشلونة في «الليجا» 2-1، ثم تعادلنا مع ليفربول في الإياب صفر-صفر، والقادم أفضل لأننا نسير على الطريق الصحيح رغم الغيابات الكثيرة في الصفوف.

