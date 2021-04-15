كلوب: «مو صلاح» لم يسجل «مغمض العينين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ندمه الشديد على نتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» أمام ريال مدريد الإسباني في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي انتهت بفوز الملكي 3-1، وقال: أنا نادم على ذلك أكثر من ندمي على عدم قدرة لاعبي «الريدز» على التسجيل في «الأنفيلد».

وأضاف في تصريحات نقلتها مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني: الأداء العام كان جيداً، وأفضل كثيراً من مباراة الذهاب، ولكننا في حقيقة الأمر لم نخسر المواجهة هنا، وإنما خسرناها في مدريد.

وأضاف: المباراة كانت صعبة على الريال، لأننا كنا الأفضل، والأكثر انتشاراً وشراسة، ولعبنا مباراة جيدة على فترات كثيرة، ولاحت لمهاجمينا فرص حقيقية للتسجيل، من الدقائق الأولى «صلاح وميلنر»، وانفتحت المباراة أمامنا وواجهوا صعوبة أمام هجماتنا، ولكن ماذا يجدي ذلك، طالما لم نستطع التسجيل؟ ومع مرور الوقت زادت الصعوبة، لأن لاعبي الريال عرفوا كيف يستهلكون الوقت.

وعن الفرص التي أضاعها المهاجمون، خاصة محمد صلاح، وكانت كفيلة بقلب الموقف، قال كلوب: هناك مواقف كان «مو صلاح» يسجل منها بسهولة، وهو مغمض العينين، ولكن ذلك لم يحدث للأسف في إياب ربع النهائي.

