مسؤول ياباني: إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد

قال مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان، اليوم الخميس، إن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة إذ تتعرض البلاد لموجة رابعة من العدوى قبل أقل من مئة يوم على انطلاق البطولة.

وقال توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي في تصريحات لمحطة تي.بي.إس التلفزيونية "لو كان من المستحيل إقامتها، فيجب علينا التوقف".

وأضاف نيكاي أن إلغاء الأولمبياد أمر وارد "بالتأكيد. إذا كانت الأولمبياد ستتسبب في نشر العدوى، وعندها ماذا ستكون أهمية الأولمبياد".

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان.

وتعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو فيما سجلت أوساكا رقما قياسياً في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.



