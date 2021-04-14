سيتي يبدد أحلام دورتموند ويصعد إلى مربع «الذهب الأوروبي»

دورتموند (د ب أ)

أفسد مانشستر سيتي الإنجليزي مغامرة مضيفه بروسيا دورتموند الألماني، وتأهل على حسابه إلى الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في عقر داره في إياب دور الثمانية للبطولة.

وقلب مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 / 1 في الشوط الثاني، ليحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للبطولة، والذي يلتقي فيه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان سان جيرمان تأهل للمربع الذهبي رغم خسارته صفر / 1 أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، حيث سبق لسان جيرمان الفوز 3 / 2 على ملعب بايرن ذهاباً.

وأنهى دورتموند الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جودي بيلينجهام في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي هدف التعادل بضربة جزاء للجزائري رياض محرز في الدقيقة 55، ليكون هدفه الأول في البطولة هذا الموسم علماً بأنه خاض مباراته التاسعة في دوري الأبطال بالموسم الحالي.

وسجل فيل فودين هدف الفوز الثمين لمانشستر سيتي في الدقيقة 75، ليتأهل مانشستر سيتي بالفوز الكبير 4 / 2 في مجموع المباراتين، بعدما فاز على ملعبه 2 / 1 ذهاباً.

وبدأ الفريقان المباراة بنفس التشكيلة الأساسية التي اعتمدا عليها في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، باستثناء تغيير واحد في صفوف مانشستر سيتي حيث لعب ألكسندر زنشنكو في الدفاع بدلاً من جواو كانسيلو.

وبدأ الفريقان المباراة بحذر واضح لم يكسره سوى التسديدة المباغتة التي أطلقها محمود داوود في الدقيقة السابعة وتصدى لها إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي. وفيما عدا هذه التسديدة، أجاد لاعبو مانشستر سيتي الضغط على مضيفهم في كل مكان بالملعب لحرمانهم من بناء الهجمات بالشكل المناسب، رغم استحواذ دورتموند على الكرة بشكل أكبر. وبمرور الوقت، كثف دورتموند ضغطه الهجومي، وأثمر هذا هدف التقدم بتوقيع بيلينجهام في الدقيقة 15.

وجاء الهدف اثر تمريرة طولية وصلت منها الكرة إلى إيرلنج هالاند خلف مدافعي مانشستر، ليتلاعب هالاند بالدفاع داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة إلى داوود المندفع على حدود المنطقة، حيث سدد الكرة ولكنها ارتطمت بالدفاع وارتدت إلى بيلينجهام الذي سددها ببراعة على يسار إديرسون، الذي حاول إبعادها ولمسها فعليا بيده لكن الكرة أكملت طريقها إلى داخل المرمى.

وكثف مانشستر سيتي ضغطه في الدقائق التالية، وحرمت العارضة الفريق من هدف التعادل عندما ضغط كيفن دي بروين على دفاع دورتموند وخطف الكرة ليسددها قوية من حدود منطقة الجزاء ولكنها ارتدت من العارضة وفشلت محاولة برناردو سيلفا لمتابعتها تحت ضغط مدافعي دورتموند.

واستأنف مانشستر سيتي هجومه المكثف مع بداية الشوط الثاني، ولكنه اصطدم مجدداً بالدفاع المتكتل من دورتموند وتألق الحارس هيتز.

وأثمر ضغط مانشستر ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 52، إثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة عرضية لعبها من الناحية اليسرى ولمسة يد من إيمري تشان، وراجع الحكم نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل التأكيد على احتساب ضربة الجزاء.

وسدد رياض محرز ضربة الجزاء قوية في الشباك ليكون هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 55. وواصل مانشستر ضغطه على دورتموند في الدقائق التالية ولكن الحظ عانده في أكثر من كرة خطيرة.وشن مانشستر سيتي هجمة منظمة سريعة في الدقيقة 74، وشق دي بروين طريقه ببراعة وسط مدافعي دورتموند، وسدد كرة زاحفة تصدى لها الحارس وأبعدها لضربة ركنية. ولعب محرز الضربة الركنية إلى برناردو سيلفا الذي مررها إلى فيل فودين، ليسددها الأخير بيسراه صاروخية من أمام منطقة الجزاء باتجاه الزاوية الضيقة على يسار الحارس هيتز، لترتطم الكرة بالقائم وتسكن المرمى معلنة عن هدف التقدم 2 / 1 في الدقيقة 75.

وأشعل الهدف الربع ساعة الأخير من المباراة حيث تبادل الفريقان الهجمات ولكن الفرص ضاعت تباعاً، وإن ظلت أخطرها لصالح مانشستر سيتي الذي أنهى اللقاء لصالحه.