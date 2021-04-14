ليفربول يصف استهداف حافلة الريال بـ «المخزي»

لندن (أ ف ب)

أدان نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم «الأربعاء» أعمال شغب استهدفت حافلة ضيفه ريال مدريد الإسباني، عند وصولها إلى ملعب أنفيلد، لخوض مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأدت إلى كسر إحدى نوافذها.

وأضاف النادي في بيان «إنه موقف غير مقبول على الإطلاق ومخزٍ لحفنة من الأفراد».

وختم ليفربول: «نتقدم بخالص اعتذاراتنا لزوارنا عن أي إزعاج، قد يكون سببه ذلك، سنعمل مع شرطة ميرسيسايد «منطقة ليفربول» لتحديد ما حدث وتحديد المسؤولين».

وأظهرت الصور التي نُشرت على وجه الخصوص على موقع «تويتر»، الحافلة في موقف السيارات التابع للملعب، مع نافذة محطمة، قام موظفو النادي الإنجليزي بإزالة شظاياها.

وأظهر مقطع فيديو للحافلة على بعد أمتار قليلة من الملعب مجموعة من عشرات أنصار ليفربول احتشدوا على طريق حافلتي النادي الملكي، ولوحوا بالألعاب النارية الحمراء وشتموا خصم فريقهم.