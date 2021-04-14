سيريرو ورمضان.. «الثنائي الأفضل» في «الخليج العربي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يملك الجزيرة أقوى خط وسط في دوري الخليج العربي هذا الموسم، خاصة أن بين صفوفه سيريرو وعبدالله رمضان اللذان يعتبران «رمانة الميزان» في صفوف «فخر أبوظبي»، وتبرهن الأرقام على أن «ثنائي الجزيرة»، هو الأفضل على الإطلاق هذا الموسم، من ناحية القيام بالنواحي الدفاعية والتمرير وبناء الهجمات، خاصة أن كلاً منهما تخطى حاجز الـ 1700 تمريرة خلال 22 مباراة لكل منهما.

والبداية مع سيريرو صمام أمان «فخر أبوظبي» في وسط الملعب الدفاعي، حيث شارك في 22 مباراة، لمس الكرة خلالها 1960 مرة، ومرر 1737 تمريرة، من بينها 1622 تمريرة صحيحة، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي الدوري، ومرر إلى الأمام 501 مرة، والخلف 272 مرة، فيما كانت تمريراته الناجحة في ملعب المنافس 829 تمريرة، فيما اكتفى بتسع تمريرات مؤثرة.

على الجهة الأخرى، لمس عبدالله رمضان الكرة 2102 مرة، في 22 مباراة، وهو أعلى من لمس الكرة، ومرر 1724 تمريرة، من بينها 1513 تمريرة صحيحة، فيما مرر 548 إلى الأمام و293 مرة إلى الخلف، وفي ملعب المنافس 882 تمريرة وتفوق في التمريرات المؤثرة بـ29 تمريرة.