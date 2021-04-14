«ماستر اوف ذا سيز» و«لابروسا» ينافسان في تحدي جرافن

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة عصر اليوم إلي مضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا، حيث ينطلق سباق الجرافن ستيكس للفئة الثالثة، وتنافس نخبة من خيول الإمارات في المهرجان الذي يعد اختباراً قوياً للجنيز الإنجليزي.

وتسعى خيول الإمارات إلى تسجيل إنجاز آخر يضاف إلى سلسلة إنجازاتها السابقة، ويمثل فريق جودلفين في سباق الجرافن ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر المهر «ماستر اوف ذا سيز»، بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك.

وترك «ماستر اوف ذا سيز» انطباعاً رائعاً في تجربته الأولى في راولي مايل، قبل أن يفوز من دون عناء في سوبرلاتيف ستيكس للفئة الثانية في جولاي كورس.

وشغل ابن «دباوي» بعد ذلك المركز الرابع في فينسنت اوبراين ناشيونال ستيكس للفئة الأولى في أيرلندا، وأظهر قدرات تحمليه ببراعة في ميدان كلاسيك ليستد لمسافة الميل، ليشغل المركز الثاني خلف «نافال كراون» على العشب في ميدان.

حقق «لا باروسا» أيضاً فوزاً خاطفاً من أول مشاركة في أسكوت في سبتمبر قبل أن يتغلب على صعوبات واجهها أثناء الركض في تترسولس ستيكس للفئة الثالثة، ليكسب بفارق طول بمضمار راولي مايل في نهاية شهر سبتمبر.

وارتقى الجواد للمنافسة على مستوى الفئة الأولى في آخر مشاركة له في عمر السنتين بسباق كرايتيريوم إنترناشيونال الممتد لمسافة الميل في سان كلو، فرنسا، في أكتوبر عندما تراجع في المراحل الأخيرة من السباق ليحل خامساً على أرضية لينة للغاية.

وقال شارلي ابلبي الذي يدرب الجوادين: «لدى »ماستر أوف ذا سيز« سجل متميز في عمر السنتين، وبالتأكيد تطور أداؤه عقب مشاركته في ميدان بدنياً وذهنياً، وسيرتدي غطاء رأس هذه المرة، حيث ركض من دون غطاء في المشاركتين الماضيتين.

وأضاف: لا بروسا لم يخيب الظن في عمر السنتين، ويمكن التغاضي عن مشاركته في سان كلو على أرضية لينة للغاية، وفاز بسباق الفئة الثالثة على ذات المضمار في سبتمبر، وسارت تدريباته بشكل جيد، وأتطلع لرؤية كيفية تعاملهما مع السباق».