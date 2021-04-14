فوز جديد لراشد الظاهري في فئة «أوك جونيور»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل نجم الكارتينج راشد الظاهري انتصاراته بفوز جديد كبير في بطولة العالم للكارتينج Euro Series. مضيفاً فوزاً جديداً إلى نتائجه الجيدة هذا الموسم، حيث حقق 3 انتصارات في 4 سباقات عالمية للكارتينج خلال عام 2021، مما يجعله البطل الذي لا يقهر في فئة «أوك جونيور».

محلقاً بألوان فريق بارولين الأحمر والأبيض والأسود، أظهر راشد قدرته مرة أخرى على الفوز، حيث ارتقى إلى مستوى التحدي ضد أكثر من 80 سائقاً يمثلون أكثر من 40 جنسية من جميع قارات العالم، وعلق البطل الإماراتي على الفوز قائلاً: «هناك العديد من الذكريات الرائعة على هذه الحلبة استذكر خاصة الفوز على هذه الحلبة العام الماضي بكأس الشتاء، لذلك يسعدني الفوز مرة أخرى هنا على هذه الحلبة الأيقونية. هذه نتيجة رائعة ويرجع ذلك لحد كبير إلى الجهود القوية والدعم الفني والتقني من الفريق بأكمله. لقد تمكنا من إكمال إعداد رائع في الوقت المحدد، كما ساعدني المحرك في الحصول على أساس قوي للعمل لتحقيق أفضل ما لدي، أشكر الفريق بأكمله على جهودهم الرائعة».