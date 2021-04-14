مهدي علي: شباب الأهلي يواجه منافساً غامضاً وهدفنا التأهل

الرياض (الاتحاد)

أوضح مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يواجه منافساً غامضاً غداً «الخميس»، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن المعلومات التي جمعها عن استقلال طاجيكستان قليلة، وبالتالي يجب أن يكون «الفرسان» حذراً، خاصة أنها المباراة الأولى، ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن شباب الأهلي جاهز للمباراة، ويتمنى أن يقدم مستوى طيباً، وأن يوفق في المواجهة الأولى التي تعتبر مهمة في أي بطولة، مشدداً على أن الهدف خلال دور المجموعات هو التأهل إلى الدور الثاني.

وتوقع مهدي علي أن تكون مباراة الافتتاح مهمة أيضاً بالنسبة لفريق الاستقلال بوصفها المشاركة الأولى له، وتوقع أن يلعب بحماس واندفاع كبير، وشدد على أن «الفرسان» يضم لاعبين يملكون خبرات كبيرة في التعامل مع كل البطولات.

أما بخصوص اللعب في رمضان، فأكد مدرب شباب الأهلي أن لديه لاعبين يملكون الخبرة في اللعب خلال رمضان، وبالتالي لن يكون التأثير كبيراً، مضيفاً أن الجهاز الفني وضع برنامجاً كاملاً، في كيفية التعامل مع الأحمال التدريبية والاستشفاء بعد كل مباراة.