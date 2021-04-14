تين كات: لقطتان يراودني فيهما الشك!



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عبر الهولندي تين كات مدرب الوحدة عن فخره بفريقه، رغم الخسارة أمام بيروزي بهدف اليوم «الأربعاء»، في افتتاح المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا الهندية.

وقال: نستحق على الأقل «نقطة»، بالطريقة التي صنعنا خلالها فرصاً عدة، وللأسف لم نستغلها جيداً، من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، خصوصاً مع احتمال وجود أخطاء تحكيمية، وهناك لقطتان يراودني فيهما الشك، وأعتقد وجود ضربة جزاء لمصلحتنا، لا يمكنني الجزم، ولكن يتوجب علي مشاهدة الحالات التحكيمية مجدداً.

وأضاف: في الشوط الأول أتيحت لنا العديد من الفرص الجيدة، ولكن لم يكن بجانبنا الحظ، وفي الشوط الثاني تحكمنا في المباراة، من دون أن ننجح في استغلال الفرص، دخول إسماعيل مطر له تأثير كبير، فهو يتمتع بخبرة كبيرة، وقدرة على السيطرة على الكرة.

وقال: أعتقد أن الصيام أثر على اللاعبين، حيث إنهم أفطروا على بعض الفواكه وشرب الماء قبل المباراة، وهذا أثر على الطاقة، خاصة في آخر ربع ساعة.