الوحدة يخسر «افتتاحية الخامسة» في «أبطال آسيا»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

خسر الوحدة أمام بيروزي الإيراني بهدف، اليوم «الأربعاء»، في افتتاح المجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا على ستاد بانديت جواهر لال نهرو بمدينة جوا الهندية التي تستضيف مباريات المجموعة، وحمل الهدف توقيع جلال حسيني في الدقيقة 40، إثر غياب للتركيز من مدافعي «العنابي».

وجاءت المباراة متوسطة المستوى ومتكافئة، ونشط الوحدة هجومياً بدرجة أكبر، عقب مشاركة قائده إسماعيل مطر بدلاً من خميس إسماعيل في الدقيقة 63.

ولم تحتسب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة «أصحاب السعادة»، بعد خطأ واضح لعمر خريبين داخل منطقة الفريق الإيراني، وسط احتجاج شديد من لاعبي الوحدة في الدقيقة 69، وبعدها حاول «العنابي» إدراك التعادل على الأقل، من خلال عدد من المحاولات لم يكتب لها النجاح.

ويلتقي الوحدة مع جوا الهندي، وبيروزي مع الريان القطري يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية.

يذكر أن المواجهة هي الخامسة بين الوحدة وبيروزي وصيف النسخة الماضية، في مرحلة المجموعات، حيث التقى الفريقان عام 2011 وتعادلا 1-1 في ستاد أزادي، بينما تفوق الوحدة بهدفين على ستاد آل نهيان، وفي دور المجموعات عام 2017، خسر الوحدة 2-3 ذهاباً و2-4 إياباً.