ديوكوفيتش يطيح سينر في 94 دقيقة

موناكو (أ ف ب)

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول، عقبة الإيطالي الصاعد يانيك سينر بسهولة، في مستهل سعيه للقب ثالث في دورة مونت كارلو، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 6-4 و6-2 في الدور الثاني، وذلك في أول مباراة له منذ تتويجه بطلاً لأستراليا المفتوحة في فبراير.

ولم يجد الصربي المتوج في بداية الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لمرة ثالثة توالياً وتاسعة في مسيرته، صعوبة تذكر في إقصاء الإيطالي، ابن الـ19 ربيعاً الذي وصل الأسبوع الماضي الى نهائي دورة ميامي للماسترز، قبل أن يخسر أمام البولندي هوبرت هوركاش.

وحسم ديوكوفيتش الذي أعفي من الدور الأول، على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، لقاءه وسينر في ساعة و34 دقيقة، بعدما كسر إرسال الإيطالي الشاب خمس مرات خلال اللقاء.

ويواصل الصربي سعيه للقب ثالث في هذه الدورة، بعد عامي 2012 و2015 والسابع والثلاثين في دورات الألف نقطة للماسترز، بمواجهة هوركاش أو البريطاني دانيال إيفانز.

وبدأ الروسي أندري روبليف المصنف سادساً مشواره بقوة أيضاً، وتأهل إلى الدور الثالث بفوزه على الإيطالي سالفاتوري كاروزو 6-3 و6-2.

وأعفي الروسي القادم من خروج مخيب من نصف نهائي دورة ميامي للماسترز على يد هوركاش الذي واصل مشواره حتى إحراز اللقب، من الدور الأول على غرار المصنفين الأوائل الآخرين، وعلى رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والإسباني رافايل نادال الثالث.

ويلتقي ابن الـ23 عاماً، القادم من خروج مخيب من نصف نهائي دورة ميامي للماسترز على يد هوركاش، في الدور الثالث الذي يصل إليه للمرة الأولى في الإمارة، من أصل أربع مشاركات في القرعة الرئيسية، الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت التاسع والأميركي تومي بول.

كما بلغ الدور الثالث الإيطالي فابيو فونييني الخامس عشر وحامل اللقب من 2019 نتيجة إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا، بفوزه على الأسترالي جوردن تومسون 6-3 و6-3، ليواجه الصربي فيليب كرايينوفيتش الفائز بسهولة 6-صفر و6-3 على الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو الذي تأهل مباشرة إلى الدور الثاني، بعدما حل بدلاً من الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً والمنسحب من الدورة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما تأهل البلغاري جريجور ديميتروف الرابع عشر بفوزه على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 و6-4، ليضرب موعداً محتملاً في الدور الثالث مع نادال بطل الدورة 11 مرة، والذي يبدأ مشواره ضد الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس، والتشيلي كريستيان جارين السادس عشر بفوزه على الأسترالي جون ميلمان 6-1 و6-4 ليواجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع.

كان الأرجنتيني دييجو شفارتسمان السابع أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارته أمام النروجي كاسبر رود 3-6 و3-6، فيما تأهل البلجيكي دافيد جوفان الحادي عشر بفوزه السهل على الإيطالي ماركو تشيكيناتو 6-4 و6-صفر.