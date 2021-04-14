الكمالي رئيس «النزاهة المستقلة» لفترة جديدة

دبي (الاتحاد)

أعاد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار المستشار محمد علي الكمالي، بمنصب رئيس النزاهة المستقلة التابعة للاتحاد الآسيوي لفترة ثانية من 2021 إلى 2025.

وتم تعيين الكمالي من الاتحاد القاري لهذا المنصب عام 2017 ، ويعمل بشكل مستقل للتدقيق على النزاهة وعمليات استقبال المعلومات بما يتماشى مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الاتحاد الآسيوي.

ودأب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 2016، على تضمين النزاهة في رسالته وسياسة عمله، والتي كانت في ذلك الوقت سبّاقة بالنسبة لأي منظمة رياضية دولية كبرى، لتعزيز لوائح الاتحاد لحماية نزاهة وشفافية الاتحاد والمسابقات والأحداث وكرة القدم الآسيوية ككل.

الهدف من هذه السياسة هو توفير قنوات آمنة لأي شخص يواجه بعض المشاكل أو يشتبه في ارتكاب مخالفات أو سلوك غير أخلاقي في مسابقات أو أنشطة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإبلاغ شخص يثق به، وتعيين الرئيس المستقل للنزاهة يشكل محوراً رئيساً في تحقيق أهداف هذه السياسة.