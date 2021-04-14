فوز «المفجر» و«سرحان» في سباقي كأس الوثبة بفرنسا



تاربس (الاتحاد)

استضاف مضمار تاربس الفرنسي، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي. واتسم السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري كريس الثاني لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 14.000 يورو، من بدايته بالقوة والسرعة في الأداء من جميع الخيول التي اندفعت بقوة مع ضربة البداية، وهي تبحث عن موقع في الصدارة. ولكن الكلمة المسموعة كانت للحصان «المفجر» لمالكه الشقب ريسنج، بإشراف اليزابيث جان فرانسوا بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، الذي تمكن من المحافظة والتربع على صدارة السباق من بدايته وحتى نهايته، ومسجلاً زمناً وقدره 1:39:20 دقيقة. وتفوق «المفجر» ابن «مستر جينو»، البالغ من العمر أربع سنوات، بفارق طولين عن «هزام»، بقيادة جيروم كابري، فيما جاء في المركز الثالث «مرجان» بقيادة مايكل فورست، وكلاهما للشقب ريسنج بإشراف توماس فورسي. وظفر الجواد «سرحان» المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، بلقب شوط كأس الوثبة ستاليونز بري فال دادور للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع الجوائز المالية 14,000 يورو. واستحق المهر «سرحان» اللقب عن جدارة وذلك عندما اعتلى صدارة السباق في عمق المستقيم، وظل محافظاً على التربع على مقدمة السباق رغم طول المسافة التي بلغت 2300 متر، ليصل إلى خط النهاية في زمن وقدره 2:39:90 دقيقة. وجاء تفوق ابن «مارد الصحراء» بفارق طولين عن «نافع» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليان اوج، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «كساب» للشقب ريسنج، وبقيادة جيروم كابري. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.