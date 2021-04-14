700 لاعب يتنافسون في البادل تنس بـ «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)

يتنافس أكثر من 700 لاعب محلي ودولي في منافسات بطولة البادل تنس، التي دشنت امس فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات، ويشارك في الفئة البرونزية رجال 360 لاعباً، وفي الفئة البرونزية سيدات 50 لاعبة، وفي الفئة الذهبية رجال 86 لاعباً، وفي الفئة الدولية رجال وسيدات يشارك 250 لاعباً، وما يزال التسجيل مفتوحاً للفئة الدولية حتى الجمعة. كانت مرحلة التصفيات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل، وشهدت 206 مباريات، قد أسفرت عن تأهل 32 لاعباً في الفئة البرونزية رجال، من بينهم 14 لاعباً إماراتياً، و16 لاعبة في الفئة البرونزية سيدات، و32 لاعباً في الفئة الذهبية رجال من بينهم 5 لاعبين إماراتيين.

شهد اليوم الأول للدورة إقامة منافسات فئتي البرونزية والذهبية للرجال، وسط إجراءات السلامة للمشاركين واللجنة المنظمة والإعلام، وتقام بطولة البادل تنس هذا العام وفق اللوائح المعمول بها في اتحاد اللعبة حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً، وتتضمن البطولة 4 فئات هي: الفئة الذهبية للرجال، وفئتان برونزيتان للرجال والسيدات، والفئة الدولية.

وتحظى النسخة الثامنة من الدورة برعاية عدد من الدوائر والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والخاصة، وذلك في إطار تعاون اللجنة المنظمة للدورة مع مختلف المؤسسات، من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، وإدراكاً من هذه المؤسسات بأهمية الدورة، باعتبارها الحدث الرياضي الأهم خلال شهر رمضان، ودورها الكبير في تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مختلف الجنسيات. وتضم قائمة الرعاة من الشركاء الاستراتيجيين: شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما تضم قائمة الشركاء الداعمين سوق دبي الحرة وبوكاري سويت وتيكنو تري، وهي شركة فنلندية تعمل على تزويد الشركات بنظام دعم تقني، وتتمتع بأكثر من 40 عاماً من الخبر الكبيرة في هذا المجال في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، أنهت اللجنة المنظمة جميع الاستعدادات لبقية المنافسات ليكون التنظيم بمستوى اسم الدورة وإعداد المشاركين فيها، حيث سيقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام وهي 22 و23 و24 أبريل ويتضمن 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي: الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين فقط، وفئة الهواة للمواطنات فقط، وفئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين. ويقام سباق الجري على مدار يومين، حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات الأربعاء 28 أبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 أبريل، وسيوفر مجلس دبي الرياضي خيمة في نادي الوصل الرياضي للفحص المجاني، واستلام أرقام السباق للمشاركين في الدراجات الهوائية يومي 20 و21 وللمشاركين في سباق الجري يومي 26 و27، وذلك من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 5 مساء.