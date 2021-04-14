270 دقيقة تحسم لقب «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبحت الجولات الثلاث المتبقية في دوري الخليج العربي تحت 21، حاسمة للقب البطولة التي تشهد صراعاً بين 5 أندية تضم على التوالي: العين وشباب الأهلي «المتصدر والوصيف» برصيد 49 نقطة، والشارقة والوحدة «الثالث والرابع» برصيد 45 نقطة، واتحاد كلباء الخامس برصيد 44 نقطة، والذي يملك بدوره حظوظاً -على الورق- للمنافسة على اللقب في «السباق الرمضاني».

وتقام الجولات الثلاث المتبقية في الدوري، خلال أبريل الحالي، بعد ما أعلنت رابطة المحترفين الجدولة الجديدة للجولات المتبقية، والتي ستُلعب خلال فترة التوقف الحالية لدوري الخليج العربي، بالتزامن مع إقامة مباريات دوري أبطال آسيا 2021، وتلقت الرابطة موافقة 13 نادياً على الجدولة التي تفرض إقامة المباريات المتبقية خلال أيام 16 و22 و28 أبريل.

وتُوجت 4 أندية فقط ببطولة دوري الرديف ودوري تحت 21 على مدار مواسمها الماضية، حيث يبرز اسم نادي العين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة في 8 مناسبات، منها سبع نسخ على التوالي مواسم 2008- 2009، 2009- 2010، 2010-2011، 2011- 2012، 2012- 2013، 2013- 2014، 2014- 2015، بجانب الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016- 2017، والنصر 2018- 2019، في الوقت الذي حرمت فيه جائحة كورونا شباب الأهلي من لقبه الأول الموسم الماضي والملغى نتائجه 2019- 2020.

وتخوض الفرق المتنافسة على الصدارة اختبارات متفاوتة القوى في الجولات الثلاث المتبقية، حيث تتجه الأنظار في «الجولة 24» مساء الجمعة إلى مباراة العين «المتصدر» أمام ضيفه اتحاد كلباء «الخامس»، على استاد خليفة بن زايد بالعين، وكان «الزعيم» تعثر بالخسارة 0-1 في الجولة الماضية أمام النصر، فيما خسر «النمور» بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه الوحدة.

وتشهد الجولة ذاتها مواجهة شباب الأهلي «الوصيف» وصاحب خط الهجوم الأقوى، برصيد 56 هدفاً، أمام ضيفه بني ياس صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة، ولا يلغي الفارق الكبير في الترتيب والنقاط أهمية المباراة لـ «الفرسان» في مشوار ملاحقة الصدارة، علاوة على الحلول الفردية المتاحة في فرقة «السماوي»، والتي يقودها المهاجم سيد خميس متصدر قائمة الهدافين، بجانب أحمد فوزي قائد الجزيرة برصيد 15 هدفاً لكل منهما.