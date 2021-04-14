«روبوت صيني».. تعويذة «ألعاب آسيا 2022»

رضا سليم (دبي)

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقررة في هانجتشو بالصين عام 2022، النقاب عن الإصدارات الرياضية لتمائم الروبوت الخاصة بالدورة، وتم الكشف عن هذه الإصدارات الرياضية في فيديو لمدة 45 ثانية، وأيضاً على صفحة «فيسبوك» الرسمية للّجنة المنظمة.

وأنتجت اللجنة المنظمة سلسلة من الشخصيات الملونة والمليئة بالمرح، مرتكزة على التمائم الثلاث المعروفة بأسماء ليان ليان، تشن تشن وكونج كونج، ومع إضافة الرياضات الإلكترونية إلى البرنامج الرياضي للألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في ديسمبر الماضي، فإن اللجنة المنظمة للألعاب أصدرت برنامجاً يضم 40 رياضة و61 تخصصاً و482 حدثاً على مدار 16 يوماً من أيام المنافسات من 10 إلى 25 سبتمبر 2022.

وسيتم عرض الإصدارات الرياضية للتمائم في مواقع مختلفة لمدينة هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشيجيانج في شرق الصين، مثل الحافلات ومحطات القطارات.

