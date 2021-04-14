«الفرسان».. الحلم يبدأ أمام «استقلال طاجيكستان»

منير رحومة (دبي)

يدشن شباب الأهلي مشواره غداً «الخميس» في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بملاقاة استقلال طاجيكستان، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي، ويبحث بطل «السوبر» و«كأس الخمسين»، عن انطلاقة ناجحة في البطولة القارية، تضمن المنافسة بجدية على انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، والوصول إلى الأدوار المتقدمة، أملاً في تكرار إنجاز 2015، بالوصول إلى الدور النهائي . ويفقد ممثل الكرة الإماراتية في لقاء اليوم جهود الأرجنتيني كارتابيا بسبب الإصابة، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الذي يغيب لمباراتين بسبب حصوله على طرد في الموسم الماضي، بالإضافة إلى عدم جاهزية أحمد خليل وعمر عبدالرحمن، ورغم ذلك يملك «الفرسان» صفاً كبيراً من اللاعبين المتميزين، سواء الأجانب أو المواطنين، من أصحاب الخبرة والتجربة الكبيرتين في المشاركات الخارجية.

ويعول شباب الأهلي على نجاحات البرازيلي إدواردو مع الهلال السعودي في الآسيوية، لقيادة زملائه لتحقيق نتائج إيجابية في هذا الموسم، ومواصلة المسيرة الإيجابية التي يحققها الفريق، بعدم الخسارة خلال 21 مباراة متتالية في جميع المسابقات المحلية.

ويذكر أن «الفرسان» تجاوز الدور الأول من البطولة الآسيوية في الموسم الماضي، ويسعى في النسخة الحالية على الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي يعيشها بقيادة المدرب مهدي علي والتألق على المستوى القاري، وتأكيد حقيقة إمكانات هذا النادي الكبير.

ويذكر أن بعثة شباب الأهلي وصلت إلى الرياض على متن طائرة خاصة، لتوفير كل ظروف الراحة أمام اللاعبين، وأجرى الفريق التدريب مرتين قبل المباراة، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي تخوض مباراة اليوم . ويواجه شباب الأهلي فريق استقلال طاجيكستان الذي يحتكر ألقاب الدوري في طاجيكستان لتسعة مواسم متتالية، على الرغم من أنه حديث التأسيس في 2007، ولم يتجاوز 13 عاماً في عالم كرة القدم، لكنه حقق نجاحات خارجية، تتمثل في التتويج بلقب كأس رئيس الاتحاد الآسيوي في 2012، وانتزاع المركز الثاني مرتين في كأس الاتحاد الآسيوي 2015 و2017 .

ويعد استقلال طاجيكستان أول فريق يشارك في دور المجموعات في بلاده، بعد أن لعب الموسم الماضي الدور التأهيلي، لكنه لم ينجح في بلوغ دور المجموعات بعد خسارته أمام الأهلي السعودي.