انتخابات اتحاد السباحة 26 مايو

دبي (الاتحاد)

حدد مجلس إدارة اتحاد السباحة موعد عقد الجمعية العمومية الانتخابية عن الدورة الجديدة 2020-2024، في 26 مايو المقبل، وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة، أن لجنة الانتخابات قامت بتحديد الجدول الزمني للانتخابات بداية من فتح باب استلام استمارات الترشح من مقر الاتحاد يوم 18 أبريل الحالي، إضافة إلى تسمية ممثلي الأندية لحضور الجمعية العمومية، ومن يحق لهم التصويت في موعد أقصاه 27 إبريل المقبل، وهو نفس يوم غلق باب الترشح للانتخابات. وأضاف أنه سيتم اصدار القائمة النهائية للمترشحين في 10 مايو المقبل، ثم فتح باب الطعون لمدة أسبوع، على أن يتم اصدارة القائمة النهائية للمرشحين في 24 مايو المقبل. وتقام بعدها الانتخابات في 26 مايو على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات 7 يونيو المقبل عقب فتح باب الطعون على الانتخابات وإصدار قرارات اللجنة.