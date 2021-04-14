وداع «البايرن» مكافأة إضافية لـ «الريال»!

مراد المصري (دبي)

تحول خروج بايرن ميونيخ الألماني، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مكافأة إضافية لريال مدريد الذي بقي الفريق الوحيد الذي احتفظ بلقب البطولة في عهدها الجديد بين 2016 و2018، علماً أن 8 أندية فقط نجحت في الاحتفاظ بلقب المسابقة على مدار تاريخها.

فشل بايرن ميونيخ في معادلة إنجاز ريال مدريد من خلال الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا في عهدها الجديد، بعد خروجه على يد سان جيرمان في ربع النهائي، كما منح الفريق الإسباني الفرصة، ليكون النادي الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك في آخر 3 عقود زمنية.

8 أندية فقط بالمجمل نجحت في الاحتفاظ بلقب المسابقة على مدار تاريخها الذي شهد تغييرات عديدة منذ خمسينيات القرن الماضي، أبرزها ريال مدريد في فترتي 1956 إلى 1960، و2016 إلى 2018، ويعد بنفيكا البرتغالي ثاني الأندية الذي نجح في الاحتفاظ باللقب عامي 1961 و1962 بقيادة جيل إيزيبيو، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي لقب أوروبي بعد ذلك، بينما الإنتر الإيطالي هو ثالث الفرق التي نجحت في الاحتفاظ باللقب عامي 1964 و1965، وانضم أياكس الهولندي للقائمة الحصرية، وكان أول من يحقق اللقب في ثلاث سنوات متتالية، بقيادة يوهان كرويف بين 1971 و1973.

وسبق أن حقق بايرن ميونيخ الإنجاز واحتفظ باللقب في ثلاث سنوات متتالية بين 1973 و1975 بينما كان ليفربول الإنجليزي سادس الأندية التي تنضم للقائمة الحصرية، بعدما نجح في الاحتفاظ باللقب 1977 و1978. وقلب نوتنجهام فورست الإنجليزي الموازيين الأوروبية، وحقق اللقب مرتين متتاليتين 1979 و1980، علماً أن النادي يوجد حالياً في دوري الدرجة الأولى، في محاولة مستمرة منه للعودة إلى «البريميرليج»، في حين أن ميلان الإيطالي هو ثامن الفرق التي نجحت بتحقيق هذا الإنجاز بقيادة الجيل الذهبي في عامي 1989 و1990.