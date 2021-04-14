الكثيري يحسم لقب بطولة حمدان بن زايد للرماية

أبوظبي (الاتحاد)

توج كثير مسلم الكثيري بلقب بطولة حمدان بن زايد للرماية للبندقية سكتون 0.22، التي نظمها نادي الظفرة للرماية، وأسدل الستار عليها مطلع الأسبوع الحالي، بعد مشاركة قياسية بلغت 35 رامياً، من مختلف إمارات الدولة، حرصوا على التواجد في البطولة التي بلغ مجموع جوائزها 500 ألف درهم، ونال صاحب المركز الأول 100 ألف درهم، والثاني 65 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم.

وحسم الكثيري المركز الأول لبطولة الرجال بعد أن حصد 257.9 نقطة، فيما ذهبت الوصافة إلى يوسف سالم الشعشعي بـ (256.2 نقطة)، وحل علي سعيد محمد الدرعي ثالثاً بـ (256 نقطة )، ومانع بن أحمد الكثيري رابعاً بـ 255.7 نقطة، واحتل المراكز من الخامس إلى العاشر على التوالي كل من: علي بن أحمد الكثيري، نايف سعيد الكثيري، حمد سعيد مبخوت الشعشعي، حسن حمدان ناصر المحرمي، علي سيف الدرعي، أحمد سلطان الدرعي. وأكد سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال على المشاركة والمستوى الفني الذي شهدته في أدوارها المختلفة، بين محترفي بندقية السكتون 0.22 من مختلف أنحاء الدولة، وهذا ما يبرهن النجاح الحقيقي المتمثل في منح الفرصة لعشاق هذه الرياضة بممارستها وسط أجواء تنظيمية احترافية مميزة.

وأشاد السبوسي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الرياضة وتشجيع الرياضيين، مؤكداً أن هذه البطولة تتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بدعم المجتمع المحلي والرياضي في منطقة الظفرة وهواة الرياضة بشكل عام، وتأكيداً لاستمرار إستراتيجية النادي على هذا النهج، مضيفاً أن البطولة تعتبر الأكبر للسكتون التي تجمع فئتي الرجال والنساء. وثمن العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية الدور الكبير لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لدعمه لكل أنشطة النادي ومتابعته المستمرة لمبادرات النادي الرياضية والمجتمعية، مثمناً أيضاً الدور الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لدعمه وتوجيهاته المستمرة لكل الأنشطة الرياضية بمنطقة الظفرة.

وأكد أن الأجواء الرياضية والمنافسة القوية التي سادت على مدى أيام المنافسات، سواء التمهيدية وكذلك التصفيات النهائية، تعكس النجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أقيمت وسط إجراءات احترازية ووقائية تضمن أمن وسلامة جميع المشاركين والعاملين.