«احتفالية احترازية» تنتظر تتويج الشارقة بدرع اليد



رضا سليم (دبي)

أنهى اتحاد اليد كافة الترتيبات لاحتفالية تتويج الشارقة بدرع دوري الرجال للمرة الخامسة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه، وهي الاحتفالية التي ستقام عقب مباراة الشارقة مع الظفرة في الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من المسابقة، والتي تم نقلها إلى صالة الملك الشرقاوي باتفاق الناديين. ويسعى الشرقاوي للفوز بالمباراة الأخيرة لحصد درع الدوري بالعلامة الكاملة والفوز في 20 مباراة متتالية دون تعادل أو خسارة، ليكرر ما فعله الموسم الماضي بعدما حصد الدرع بالفوز في جميع المباريات.

وجهزت إدارة نادي الشارقة احتفالية مبسطة بالدرع الخامس عشر في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها في المباريات لمنع تفشي فيروس كورونا، وأكد ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد أنه تم توجيه دعوات لعدد قليل جداً من الشخصيات الرياضة لحضور الختام والتتويج وبالتحديد الجهات الرسمية، وهي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الاتحاد، ولن تكون هناك دعوات شخصية ولا حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية، ولن يخرج حفل ختام الدوري عن تتويج الشارقة بالدرع فقط.

وأكد جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة والمشرف على كرة اليد، أن الاحتفالية الشرقاوية ستكون مبسطة، ولن تخرج عن الإطار المسموح، وسيكون هناك قمصان خاصة للدرع الخامس عشر في تاريخ النادي، والأهم لدينا أن الفريق حصد الدرع للمرة الخامسة على التوالي وواصل الانتصارات.