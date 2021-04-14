الدرعي يشيد بنجاح دورة إعداد حكام المصارعة المحليين



دبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بالمستوى المتميز الذي خرجت به دورة إعداد الحكم المحلي لرياضة المصارعة «المستوى الثالث»، التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية الوطنية بالتعاون مع اتحاد المصارعة والجودو والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي على جزءين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وشهدت مشاركة 140 دارسين من مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية على مستوى الدولة، وحاضر فيها المدير الفني لاتحاد المصارعة والجودو شعبان السيد وحكم الدرجة الثانية الدولي إسلام الشيشيني، وتناولت موضوعات مختلفة حول المفاهيم والمبادئ الصحيحة لرياضة المصارعة والأمور المتعلقة بالحكم وواجباته.

وقال الدرعي: لا شك أن المشاركة الإيجابية للعنصر التحكيمي تشكل قوة دفع لمسيرة اللعبة التي يسعى مجلس إدارة الاتحاد لإعادة ترتيب أوراقها من جديد لتعود مثلما كانت عند انطلاقتها الأولى في التسعينيات عند تأسيس الاتحاد، وأتاحت هذه الدورة التعرف إلى واجبات الحكم على بساط المنافسات، والتي تعتبر من أهم الجوانب لتطبيق معايير الأمان حرصاً على سلامة كافة اللاعبين خلال المنافسات الرسمية، ومنها التأكد من عدم وجود أي مادة دهنية على أجسام اللاعبين قبل بداية المباراة، والتأكد من عدم وجود أي قطع معدنية في الحذاء أو واقي الأذن أو الركبة.. إلخ، وفقاً للمعايير الدولية للعبة. أضاف: مشاركة 140 قاضياً للمصارعة وتعرفهم على بعض المعلومات الهامة والأساسية في لعبة المصارعة من شأنه أن يتيح مستقبلاً فرصة التطوير والترقي، بعد أن نالوا عقب تلك الدورة شهادات معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد للذين اجتازوا المعدل المطلوب، سعياً لتطوير مهاراتهم في المستقبل القريب.