المهيري يحرز ذهبية رماية الأطباق



العين (الاتحاد)

حقق يحيى سهيل المهيري لاعب منتخبنا الوطني كأس البطولة المفتوحة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» 2021، التي نظمها اتحاد الرماية بميادين العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 11 رامياً ورامية ضمن خطة نشاط الموسم الحالي، وكشفت البطولة مستويات متميزة للرماة الذين ابتعدوا لأكثر من عام عن التدريب، إلا أن شغف الكثير منهم بالعودة لممارسة اللعبة كان الدافع الاقوى للمنافسة وقهر الظروف. وتفوق يحيى المهيري على نفسه في النهائي وحقق فوزاً مستحقاً برصيد 43 طبقاً، لينال المركز الأول بعدما حل ثانياً في التصفيات التأهيلية بـ 117 طبقاً، فيما نال ظاهر العرياني المركز الثاني، واحتل سيف مانع الشامسي المركز الثالث. كانت التصفيات التأهيلية قد شهدت تنافساً قوياً ومثيراً بين رماة منتخبنا الوطني، وانتهى بصدارة سيف الشامسي برصيد 119 طبقاً، تلاه يحيى المهيري برصيد 117 ثم ظاهر العرياني ثالثاً برصيد 116 طبقاً، واحتل المركز الرابع عبد الله بوهليبة برصيد 108 أطباق ثم خالد الكعبي 107 أطباق، ثم أحمد الحمادي وأحمد بوهليبة ومبارك الحوسني.