حلبة مرسى ياس تستقبل رمضان بتخفيضات 20%

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم حلبة مرسى ياس مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات لجميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار طيلة شهر رمضان المبارك، من ضمنها تجارب قيادة السيارات وفعاليات الكارتينج، بالإضافة إلى أيام القيادة المفتوحة لكل من السيارات والدراجات النارية.

ويقدم موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 لهواة القيادة والفعاليات الحماسية العديد من النشاطات والخيارات المتنوعة طيلة أيام الشهر الفضيل، ويمكن للراغبين بالمشاركة في فعاليات القيادة في ياس الآن اختبار مهاراتهم في القيادة على متن واحدة من المركبات الرائعة المتوفرة ضمن أسطول المركبات ذات الأداء الفائق في حلبة مرسى ياس، بما فيها مركبة فورمولا ياس 3000، والتي توفر أقرب تجربة إلى عالم الفورمولا-1 يمكن للسائقين الهواة اختبارها، أو سيارة أستون مارتن GT4 المميزة بأدائها الفائق وقدرتها على اجتياز المنعطفات الحادة بأقصى السرعات، أو مركبة كاترهام سيفين القادرة بفضل وزنها الخفيف ومحركها القوي على منافسة أقوى السيارات الرياضية. كما يمكن لجميع أفراد العائلة التوجه إلى ياس ياس كارت زون المدعومة من أدنوك، حيث يمكن لهواة السرعة والتشويق من مختلف الأعمار المشاركة في فعاليات الكارتينج، فيما تتيح بطولة ياس الرمضانية للكارتينج لهواة المنافسة والتسابق من الكبار فرصة المنافسة في سباقات تحمل لمدة ساعتين، فيما يمكن للأطفال والمتاسبقين الصغار المشاركة في سباقات ضد الزمن لفرصة الفوز بإحدى الجوائز المميزة التي تقدم للسائقين أصحاب الأداء الأفضل.

واحتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، تقدم حلبة مرسى ياس خصومات بنسبة 20% على رسوم حجز تجارب القيادة في ياس وفعاليات ياس كارت زون طيلة أيام الشهر الفضيل. وتوفر حلبة مرسى ياس خلال هذا الشهر باقة القيادة الرمضانية والتي تتيح لحامليها المشاركة في كل من أيام القيادة للفئة المخصصة لها طيلة شهر رمضان، وعلى سبيل المثال يمكن لحاملي باقة القيادة الرمضانية لأيام القيادة للسيارات المشاركة في جميع أيام القيادة المخصصة للسيارات في شهر رمضان، ويسري ذلك بالمثل على أيام القيادة المخصصة للدراجات النارية، وكل من أمسيات الدراج وأمسيات الدريفت، كما يمكن لحاملي باقة القيادة الرمضانية لأمسيات الدراج حضور ومتابعة فعاليات أمسيات الدراج ذات الانطلاق المتحرك والتي تم إطلاقها حديثاً. أما هواة الرياضة وفعاليات الصحة واللياقة البدنية، فيمكن لهم المشاركة في إحدى الفعاليات الدورية التي تنظمها حلبة مرسى ياس، والتي تتيح حلبة مرسى ياس عن طريقها لهم وسيلة مثالية للحفاظ على مستويات النشاط والارتقاء بلياقتهم البدنية.

وتقام فعاليات أدنوك تدرب في ياس المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي مساء الأحد والثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 7:00 إلى 11:00 مساءً، وتتاح الفرصة للزوار من جميع مستويات اللياقة البدنية ممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات الهوائية على مسار سباقات الفورمولا-1، فيما تقام فعاليات أدنوك تدربي في ياس المقدمة من مجلس أبوظبي الرياضي مساء يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 7:00 إلى 10:00 مساء، وتفتح باب المشاركة فيها للسيدات حصرياً.