ذكريات «ثلاثي الملك» تتجدد بعد 15 عاماً!

علي معالي (الشارقة)

يخطف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، ورسول خطيبي مدرب تراكتور، ومسعود شجاعي لاعب تراكتور، الأنظار في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا المقامة في ضيافة «الإمارة الباسمة»، لأنهم لعبوا معاً بقميص «الملك»، وتجدد اللقاء بينهم بعد 15 عاماً!. لعب العنبري مدرب الشارقة 18 عاماً مع «الملك»، من 1992 إلى 2010، فيما دافع رسول خطيبي عن ألوان الشارقة 2006- 2007، ومسعود شجاعي من 2006 إلى 2008.

ولعب الثلاثي معاً مع الشارقة في البطولات المحلية، أو على المستوى الخارجي في بطولة الخليج وتميز خطيبي بأنه «هداف قناص»، مع وجود العنبري وشجاعي في الوسط مع ميولهما الهجومية أيضاً.

وبعد هذه السنوات الطويلة التقى الثلاثي قبل انطلاق مباريات دوري أبطال آسيا التي تقام في ضيافة الشارقة، حيث يقيمون معاً في فندق واحد حالياً، واستعادوا على أرض ملعب الشارقة الكثير من الذكريات.